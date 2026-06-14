El suceso ocurrió sobre las 11 horas cuando el sexagenario pudo sufrir una indisposición y cayó al agua

Las maniobras de reanimación cardiopulmonar practicadas al varón no resultaron exitosas y falleció

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ValenciaUn hombre de 69 años ha muerto este 14 de junio mientras se bañaba en la playa de Daimuz (Valencia), según ha trasladado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

De confirmarse su ahogamiento, se elevarían más las peores cifras de fallecimientos por esta causa. La autopsia desvelará qué le ocurrió y de qué murió exactamente.

Emergencias recibió el aviso de que el bañista necesitaba ayuda médica urgente a las 11 horas. Al lugar acudió una unidad del SAMU, cuyos sanitarios le practicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

Pudo sufrir una indisposición previa

Sin embargo, los intentos no resultaron exitosos, por lo que falleció in situ. Según publica el diario 'Levante-emv', pudo sufrir una indisposición cuando estaba en el mar de pie y cayó de repente al agua.

Varias personas que lo vieron alertaron a los equipos de rescate para sacarlo a la orilla e iniciar la RCP. La víctima era vecina del municipio de Albaida.