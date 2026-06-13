Un joven de 18 años ha fallecido esta tarde ahogado en la esclusa de L'Ametlla de Merola del río Llobregat

El joven estaba con un grupo de amigos y se lanzó al agua en una esclusa y no salió a la superficie

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BarcelonaUn joven de 18 años ha fallecido esta tarde ahogado en la esclusa de L'Ametlla de Merola del río Llobregat, en el municipio barcelonés de Puig-reig, han informado a EFE fuentes de los Bombers de la Generalitat.

Este cuerpo de emergencias ha sido alertado a las 15:22 horas de esta tarde de que un joven que estaba con un grupo de amigos se había lanzado al agua en esa esclusa y de que no había salido a la superficie.

Los bomberos han encontrado el cuerpo hundido

Los bomberos se han trasladado al lugar con doce dotaciones, cuyos efectivos han encontrado el cuerpo del hombre hundido.

A pesar de los intentos de los bomberos y de los sanitarios del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) desplazados también al lugar de reanimarlo y salvarle la vida, el joven ha fallecido.