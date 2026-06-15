El procesado deberá cumplir seis años en un centro penitenciario, tras lo cual el resto de la pena será sustituida por su expulsión del territorio nacional

Las agresiones físicas, las vejaciones y los insultos hacia ambas eran constantes

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La Sección Tercera de la Audiencia de Almería ha condenado a un hombre a 17 años de prisión por delitos de maltrato habitual, agresión sexual y amenazas cometidos contra su mujer y la hija menor de edad de esta.

La sentencia, a la que ha tenido acceso EFE y que ha sido declarada firme tras la conformidad de todas las partes, establece que el procesado deberá cumplir seis años en un centro penitenciario, tras lo cual el resto de la pena privativa de libertad será sustituida por su expulsión del territorio nacional, con la prohibición de regresar a España durante un periodo de diez años.

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Las agresiones físicas, las vejaciones y los insultos hacia ambas eran constantes

Los hechos probados relatan que el condenado instauró un clima de terror y sumisión en el hogar familiar a partir del embarazo del hijo que tiene en común con su esposa, obligando a la mujer y a su hijastra, que tenía 10 años, a aislarse socialmente y a convertirse al Islam.

Las agresiones físicas, las vejaciones y los insultos hacia ambas eran constantes ante cualquier acto que el hombre considerara una desobediencia y agredía sexualmente a su pareja y también a la hija de esta aprovechando las ausencias de su progenitora.

El tribunal lo ha declarado autor de un delito continuado de agresión sexual agravada contra su pareja y otro delito continuado de agresión sexual a menor de edad respecto a su hijastra.

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A esto se suman dos delitos de maltrato habitual físico y psicológico (uno en el ámbito de la violencia sobre la mujer y otro en el familiar), un delito de malos tratos y un delito de amenazas en el ámbito de la violencia de género.

En concepto de responsabilidad civil, la resolución judicial dictamina que el condenado deberá indemnizar a su esposa con un total de 30.410 euros por las lesiones físicas y el daño moral ocasionado, así como abonar 20.000 euros a la menor por el daño moral sufrido.