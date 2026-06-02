Condenan a dos años y diez meses al acusado del crimen de Viana por maltrato y coacciones

Condenado a casi tres años de prisión por maltratar, coaccionar y acosar a su expareja en Valladolid

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El Tribunal de Instancia de Valladolid ha condenado a Jorge Luis M.S. a dos años y diez meses de prisión por los delitos de maltrato, coacciones y acoso a su expareja, compañera sentimental de un vecino de Viana de Cega (Valladolid) al que el condenado habría presuntamente apuñalado mortalmente el 14 de enero de 2025, un crimen que se juzga en una causa aparte.

La sentencia también prohíbe al hombre, de origen dominicano y militar de profesión, acercarse a menos de 500 metros de la mujer y comunicarse con ella durante cinco años, además de portar armas durante el mismo periodo.

La jueza ha rechazado la atenuante muy cualificada solicitada por la defensa por los retrasos en el procedimiento, al considerar que se trató de incidencias propias del desarrollo normal del proceso.

Maltrato, coacciones y acoso tras la ruptura

Los hechos juzgados tuvieron lugar entre diciembre de 2023 y enero de 2024, después de que la víctima pusiera fin a una relación de dos décadas con el condenado, con quien tiene dos hijas en común y con quien convivió durante unos meses tras la ruptura.

La sentencia considera probado el delito de maltrato por las lesiones sufridas por la mujer, que fue empujada por Jorge Luis M.S. cuando este acudió a la vivienda de la nueva pareja sentimental de ella durante la madrugada del 14 de enero de 2025, fecha en la que presuntamente se inició la pelea que terminó con el apuñalamiento mortal del novio.

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También considera acreditados los delitos de coacciones, debido al envío reiterado de mensajes para intentar retomar la relación, pese a la negativa expresa de la víctima, así como por sus apariciones injustificadas en Viana de Cega y un episodio en la antigua vivienda familiar que obligó a la mujer a refugiarse en el baño y solicitar ayuda a su madre.

Condena y juicio pendiente por asesinato

La magistrada ha apreciado igualmente el delito de hostigamiento, reflejado en las continuas llamadas del condenado tanto a su expareja como a personas de su entorno, utilizando además la existencia de las dos hijas en común como mecanismo de presión.

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Por estos hechos, la sentencia impone ocho meses de prisión por coacciones, otros ocho meses por maltrato y 18 meses por acoso, además de las medidas de alejamiento y prohibición de portar armas.

En cuanto al juicio con jurado popular por la muerte a puñaladas de la pareja sentimental de la mujer, que sigue pendiente de fecha, el acusado, actualmente en prisión por este caso, se enfrenta a penas de entre 26 y 37 años de cárcel por un presunto delito de asesinato, conforme a las peticiones formuladas por la Fiscalía y las acusaciones particulares.