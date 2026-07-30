Desde el Ministerio del Interior aseguran que el Gobierno de Marruecos "está cooperando de manera leal y permanente con España y colaborando estrechamente"

Las impactantes imágenes de miles de migrantes entrando ilegalmente a Ceuta desde Marruecos: la ciudad, desbordada

Compartir







CeutaEl Ministerio del Interior responde a Ceuta después de que la ciudad autónoma se haya visto desbordada ante la llegada de miles de migrantes tras cruzar el espigón de El Tarajal en la frontera con Marruecos: no es posible activar la emergencia de interés nacional, como han reclamado sus autoridades, por una crisis migratoria ya que ésta está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos, pero ha asegurado que el Ejecutivo está reforzando los medios para hacer frente a la situación.

Según aseveran, el Gobierno trabaja con más recursos y efectivos para garantizar tanto la seguridad y el control migratorio como la atención humanitaria necesaria con el fin de "que no se ponga en peligro ninguna vida humana en el mar", han precisado fuentes del ministerio.

PUEDE INTERESARTE Miles de migrantes entran a nado en Ceuta desde Marruecos, las impactantes imágenes

La crisis migratoria, no prevista en la normativa para una declaración de emergencia de interés nacional

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha hablado esta misma mañana con el presidente de la ciudad autónoma, Jesús Vivas, y se desplazará a Ceuta mañana a primera hora para seguir la evolución de la situación.

Interior se ha referido así a la crisis migratoria que vive Ceuta, a cuya costa han llegado a nado centenares de personas en los últimos días, lo que ha sobrepasado los medios de atención y acogida de la ciudad, según el Gobierno autonómico, que ha pedido la "emergencia nacional" y un "mando único" al Estado para hacer frente a la situación.

PUEDE INTERESARTE Hallan los cadáveres de dos migrantes que intentaban entrar a nado en Ceuta

El Gobierno ha explicado que la declaración de emergencia de interés nacional, como la activada estos últimos días por los graves incendios ocurridos en el país, forma parte de la normativa estatal de protección civil, que no contempla los flujos migratorios como un riesgo dentro de este sistema ni establece planes, directrices o instrumentos específicos para su gestión.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los riesgos contemplados en la normativa para poner en marcha esta figura son los naturales y tecnológicos expresamente previstos en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil como inundaciones, riesgos sísmico y volcánico, incendios forestales o riesgo nuclear y radiológico.

A pesar de la imposibilidad de activar el mecanismo solicitado, este departamento del Ejecutivo ha asegurado que el Estado "ha estado, está y estará ejerciendo sus competencias y garantizando permanentemente la seguridad en todo el territorio de la ciudad autónoma".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Interior asegura que Marruecos "está cooperando de manera leal y permanente"

Desde el Ministerio del Interior han detallado que el Gobierno de Marruecos "está cooperando de manera leal y permanente con España y colaborando estrechamente" para afrontar la crisis y que sus fuerzas de seguridad están deteniendo la llegada de numerosas personas que intentar acceder a Ceuta.

Marlaska acudirá mañana a la ciudad autónoma para seguir la evolución de la situación y mantendrá encuentros con sus autoridades, de la Delegación del Gobierno y con los mandos de la Policía Nacional y Guardia Civil.

Por su parte, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha mantenido en todo momento un contacto permanente con las autoridades de la ciudad autónoma y con la Delegación del Gobierno, para trasladarles "el compromiso y la total disponibilidad del Estado con las necesidades de Ceuta y de toda su población".

Un contacto que también se ha mantenido desde las secretarías de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con competencias en la atención humanitaria y la acogida, y de Juventud e Infancia del Ministerio de Juventud e Infancia, por los menores migrantes no acompañados