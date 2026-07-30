El acceso se está produciendo sin que las fuerzas de seguridad intervengan para detenerlo

Ceuta pide al Gobierno la declaración de emergencia nacional ante una nueva noche de entradas ilegales de migrantes marroquíes y argelinos

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La crisis migratoria en la Ciudad Autónoma de Ceuta no para de crecer. En las últimas horas, una avalancha de migrantes han entrado ilegalmente en territorio español sin que las fuerzas de seguridad estén interviniendo para detenerla. Imágenes en exclusivas del programa 'En boca de todos' están mostrando la llegada a pie o nado de miles de varones jóvenes a territorio español y comunitario.

Miles de personas aguardan en Marruecos para entrar ilegalmente en territorio español

Fuente locales han informado también de que la Guardia Civil se ha visto desbordada cuando cientos o miles de migrantes de origen marroquí o argelino han superado el cordón de seguridad implantado en torno a la zona de seguridad de la frontera del Tarajal, adentrándose en la Ciudad Autónoma

Las imágenes también muestran la llegada de embarcaciones zodiac cargadas de migrantes que celebran la llegada a las playas ceutíes sin que encuentren oposición en su acceso ilegal.

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La situación en la lado marroquí es aún más caótica. Miles de ciudadanos se amontonan en las laderas que rodean a Ceuta y se preparan para acceder a la ciudad española en una avalancha que ya se califica como "invasión" en toda regla.

También es muy complicada la situación en el espigón alambrado que separa Ceuta de Marruecos y se adentra algunos metros en el mar. La presión sobre esta estructura es constante yaa que una gran cantidad de jóvenes se apoyan en él para superarlo y entrar en territorio español. Mientras tanto, los agentes de la Guardia Civil, se muestran impotentes para detener la entrada de migrantes.

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La Guardia Civil se encuentra desplegada en la frontera sur para frenar el flujo de entradas. La Delegación del Gobierno ha asegurado que la Gendarmería marroquí está colaborando. Sin embargo, fuentes de la benemérita en la ciudad aseguran que la ayuda es superficial y no logra contener la presión.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que este viernes se trasladará a Ceuta para conocer la situación de primera mano junto al presidente de la CIudad, Juan Vivas, y el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano.

Marruecos ha achacado la entrada masivas de migrantes en la frontera con Ceuta a "organizaciones criminales" y ha destacado que la colaboración con España en materia migratoria es "ejemplar", según han trasladado a Europa Press fuentes diplomáticas de la embajada de Marruecos en Madrid.

Dichas fuentes han recalcado que los recientes intentos de entrada irregular a Ceuta "no responden, en modo alguno, a una voluntad de las autoridades marroquíes de favorecer la inmigración irregular" y que todo apunta a que estos movimientos obedecen, más bien, a la explotación por parte de las redes criminales dedicadas a la trata de seres humanos y al tráfico ilícito de migrantes.

Una percepción generada, han resaltado, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo español relativa a los procedimientos de devolución de las personas interceptadas en el mar.

"Marruecos no favorece ni fomenta la inmigración irregular de sus nacionales. Son las organizaciones criminales las que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas personas, alimentando falsas expectativas y exponiéndolas a graves riesgos para su vida e integridad", han zanjado.

Interior rechaza la petición de emergencia nacional

Desde el Ministerio del Interior se ha respondido este jueves a Ceuta que no es posible activar la emergencia de interés nacional por una crisis migratoria ya que esta está contemplada para riesgos naturales y tecnológicos, pero ha asegurado que el Ejecutivo está reforzando los medios para hacer frente a la situación.

El Gobierno trabaja con más recursos y efectivos para garantizar tanto la seguridad y el control migratorio como la atención humanitaria necesaria con el fin de "que no se ponga en peligro ninguna vida humana en el mar", han precisado fuentes del ministerio.

Interior se ha referido así a la crisis migratoria que vive Ceuta, lo que ha sobrepasado los medios de atención y acogida de la ciudad, según el Gobierno autonómico, que ha pedido la "emergencia nacional" y un "mando único" al Estado para hacer frente a la situación.

El Gobierno ha explicado que la declaración de emergencia de interés nacional, como la activada estos últimos días por los graves incendios ocurridos en el país, forma parte de la normativa estatal de protección civil, que no contempla los flujos migratorios como un riesgo dentro de este sistema ni establece planes, directrices o instrumentos específicos para su gestión.

Los riesgos contemplados en la normativa para poner en marcha esta figura son los naturales y tecnológicos expresamente previstos en la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil como inundaciones, riesgos sísmico y volcánico, incendios forestales o riesgo nuclear y radiológico.

A pesar de la imposibilidad de activar el mecanismo solicitado, este departamento del Ejecutivo ha asegurado que el Estado "ha estado, está y estará ejerciendo sus competencias y garantizando permanentemente la seguridad en todo el territorio de la ciudad autónoma".

Sindicatos policiales piden al Gobierno "respuesta"

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Jupol han reclamado este jueves al Ministerio del Interior que tome medidas para hacer frente al incremento de la presión migratoria en Ceuta, ante la llegada a la ciudad de miles de personas en los últimos diez días.

En un comunicado, el SUP reclama al Gobierno que dé "una respuesta firme" a esta situación, que no puede convertirse "en la nueva normalidad", ya que "la percepción de que las devoluciones son cada vez más complejas puede ser utilizada por estas mafias para convencer a más personas de que intenten llegar a España".

"Es imprescindible reforzar de forma urgente las unidades policiales destinadas en la frontera, mejorar los mecanismos de cooperación con los países de origen, combatir con mayor intensidad a las mafias que hacen negocio con la inmigración irregular y garantizar que la Policía pueda desarrollar su trabajo con la seguridad y los medios que merece", sostiene el SUP en su comunicado.

Además, advierten de que "cada interceptación supondrá más identificación, más custodia, más asistencia letrada, más intérpretes y más trámites administrativos para unas Brigadas de Extranjería y Fronteras que desde hace años trabajan con plantillas insuficientes".

Por su parte, Jupol ha exigido al Gobierno que impulse "la firma de acuerdos bilaterales de readmisión con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular, comenzando por Marruecos", lo que permitiría evitar "que las mafias utilicen la imposibilidad práctica de los retornos como principal argumento para fomentar nuevas salidas".

Jupol también reclama, en otro comunicado, que se reforme de manera urgente la Ley de Extranjería "para que la devolución inmediata pueda aplicarse a todas las entradas ilegales, con independencia de que se produzcan por vía terrestre, marítima o por cualquier otro procedimiento de acceso irregular".

"Sin devoluciones ágiles ni acuerdos de readmisión, España seguirá sufriendo este efecto llamada y los policías nacionales continuarán afrontando en solitario una presión migratoria que no deja de crecer", apunta Jupol.

Más allá de estas medidas, Jupol también pide "el envío urgente de refuerzos de Policía Nacional a Ceuta, el incremento de los medios materiales y logísticos, la ampliación de la capacidad operativa de las dependencias policiales y la puesta en marcha de un verdadero plan de choque para afrontar una crisis que ya ha la capacidad de respuesta ordinaria de la ciudad autónoma".

El Sindicato Médico de Ceuta pide la intervención del Estado ante la falta de recursos

El Sindicato Médico de Ceuta (SMC) ha solicitado la intervención del Estado ante la falta de recursos para atender la llegada masiva de personas migrantes que se ha producido en los últimos días y que se suma a las "graves carencias estructurales" del sistema sanitario local.

Así lo recoge la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) en un comunicado en el que muestra su apoyo a los profesionales ceutíes, quienes han aseverado que la llegada de cerca de 2.000 personas en apenas una semana y media ha "desbordado" los recursos de acogida y asistencia de la ciudad.

Para el SMC, se trata de un escenario de "emergencia nacional" que contrasta con la postura del Ministerio de Sanidad, desde donde en los últimos meses se ha asegurado que Ceuta "no es zona de difícil cobertura", además de haber "ignorado" la petición de declaración de zona de potencial conflicto, desastre humanitario y catástrofe, que el sindicato lleva haciendo desde 2021.

En esta línea, los profesionales médicos han aseverado que la crisis migratoria que afronta la ciudad vuelve a demostrar que Ceuta cuenta con "una plantilla insuficiente, servicios tensionados y una presión asistencial que ninguna otra área sanitaria del país soporta en estas circunstancias".

El sindicato ha recordado que esta situación no surge de manera inesperada, sino que es la consecuencia de "años de falta de planificación y de una política sanitaria incapaz de reforzar los recursos de una ciudad sometida permanentemente a una presión asistencial excepcional".