Claudia Barraso 16 JUN 2026 - 18:10h.

La dueña dijo que estaban celebrando la victoria con su familia y su perro estaba ladrando de la emoción

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La celebración de los New York Knicks tras ganar la NBA se convirtió en una tragedia en Canoga Park, cuando la Policía de Los Ángeles acudieron a un domicilio al recibir una llamada sobre un perro que estaba molestando en un piso. Al abrir la puerta, el perro asustado comenzó a ladrar y le dispararon de muerte.

Por su parte, el departamento de policía ha confirmado que el perro se lanzó contra los agentes después de que ellos abriesen la puerta del domicilio. Dicen que los agentes recibieron una llamada avisando que de una mujer estaba chillando en el piso mientras un perro ladraba descontrolado en ‘Jordan Avenue’.

La dueña y su familia estaban celebrando la victoria

El perro, Jameson, un Golden Retriever de dos años con mezcla de San Bernardo y Caniche, falleció en el instante, después de que recibiese un disparo por parte de uno de los agentes que entraron primero al piso. Su dueña, viendo la terrible escena salió corriendo hacia el perro gritando sin creer lo que acababa de presenciar: “¡Dios mío, dios mío!, no puedo creer que esto esté pasando, no me lo puedo creer”.

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La terrible imagen de la dueña tras el asesinato de su perro

Pero lo que en realidad había pasado es que la mujer estaba celebrando muy emocionada la victoria de su equipo con su familia y el perro, de la emoción, empezó a ladrar al escuchar los gritos de todos ellos: “Éramos tan felices, estábamos tan felices, solo estábamos celebrando la victoria de los Knicks”.

Fue un vecino de esta mujer quien llamó a la policía advirtiéndoles de que había una mujer gritando mientras un perro ladraba muy fuerte, pero la terrible imagen que se vivió en el edificio a la llegada de los agentes dejó a todo el mundo helado y los policías han sido muy criticados por la acción. La mujer, rota al ver el cuerpo de su mascota tendido en el suelo comienza a llorar y a gritar sin creer lo que acababa de pasar.