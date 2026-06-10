Claudia Barraso 10 JUN 2026 - 19:01h.

Eugenio continúa en el Hospital recibiendo el tratamiento que necesita para curarse de las enfermedades

Detenidos por delito continuado de maltrato animal en un criadero en Almayate, Málaga: 300 animales han podido ser liberados

Compartir







Unos integrantes de la protectora de ‘Rescatadog’, de Granada’ han encontrado a tres perros maltratados en un sendero público. Se trata de unos mastines que tenían heridas, calvas en la piel y graves signos de desnutrición en Alcalá de Gazules, en Cádiz.

Según confirma el medio ‘Ideal’, el presunto culpable ya ha sido localizado y esta a la espera del juicio, mientras que los animales siguen recuperándose a cargo de la protectora que ha publicado en sus redes sociales la evolución de Eugenio, uno de los perros que fue encontrado en estado más grave y “se debatía entre la vida y la muerte”.

“Estamos de camino urgente al Hospital Veterinario. Hasta hoy, ha elegido luchar y vivir y eso es lo que vamos a intentar por encima de todas nuestras posibilidades”, dijeron publicando fotografías y vídeos del momento en el que fue encontrado.

El caro tratamiento que necesita el animal

Horas después, publicaron un nuevo post de Eugenio en el Hospital ya habiendo recibido la primera consulta junto a una factura del coste de todas las pruebas que le tenían que realizar para que las personas pudiesen donar algo de dinero para poder salvarle la vida.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un día después, volvieron a publicar una imagen del perro caminando por el césped, todavía con heridas visibles y la vía puesta en una de sus patadas confirmando que, aunque “sigue estando débil y con todo lo que tiene, ha tenido la fuerza de salir de su jaula al jardín que tiene allí para hacer pipí”.

“Ahora mismo su cara está triste, pero eso lo vamos a cambiar ya mismo, como siempre. Gracias a todos los que estáis de una manera u otra, lo vamos a conseguir, como siempre, junto a vosotros y va a volver a ser feliz, de eso no hay duda. De momento sabemos que tiene que seguir allí, que en sus pruebas analíticas han salido algunos valores que ya nos contarán y dio positivo en filaria. Necesita unas inyecciones bastante caras, necesita tres y son casi 200 euros cada una, pero si él quiere vivir, tiene que vivir”, decían.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El estado actual de Eugenio

Hace tan solo unas horas que la protectora publicaba unas imágenes del perro en mejor estado, todavía con calvas en su pelo y cojeando, pero paseando más animado con una de las personas que se están encargando de su cuidado y de conseguir que el perro salga hacia delante.

“Pasito a pasito y poco a poco, las ganas de vivir pueden con todo lo demás, está demostrándolo día tras día. Seguimos en tratamiento para las infecciones de la piel, anemia, deshidratación y filaria”.