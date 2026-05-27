Iván Sevilla 27 MAY 2026 - 08:17h.

La instalación, en notable estado de abandono, ha sido denunciada ante la Fiscalía de A Coruña por presunto maltrato animal

Los animales, con heridas sangrantes, infecciones o huesos visibles, conviven entre excrementos y suciedad extrema

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A CoruñaNumerosos visones "mutilados y enfermos" se encuentran conviviendo entre excrementos, suciedad extrema e incluso "cadáveres" de otros ya muertos en una granja que ha sido denunciada en Abegondo (A Coruña).

Arde Global, una organización no gubernamental que protege a los animales y al planeta, presentó ante la Fiscalía un escrito en el que recoge la situación en la que están en un caso de "presunto maltrato animal".

Ha aportado pruebas con imágenes obtenidas en las instalaciones después de llevar a cabo una investigación desde noviembre del 2025 hasta abril de este 2026. El lugar está en visible "estado de abandono".

Según recogen en un comunicado al que ha tenido acceso Informativos Telecinco, son 13 naves en total que pertenecen a la empresa Antonio Vigo Piel SL, con la que no hemos conseguido contactar para conocer su versión.

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Tal y como se aprecia en el material gráfico recabado por la ONG, los visones que todavía siguen con vida tienen heridas de gran tamaño, inflamación en los ojos, la cara y las orejas. Los muertos presentan infecciones en los genitales.

Los partos de las hembras se producen dentro de las jaulas donde están encerradas, corroídas por el óxido y rodeadas de telarañas. Algunas crías de visión yacen fallecidas en el interior.

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Heridas sangrantes, pérdida de sus colas y agresiones entre visones

En un estado de "hiperactividad con movimientos repetitivos", según pudieron constatar con grabaciones en vídeo, los animales están hasta agrediéndose entre ellos, ya que tienen lesiones compatibles con estos ataques.

A ello se une la "automutilación" de partes de su cuerpo, pues muchos han "perdido parcial o totalmente sus colas". Lo que les ha provocado "heridas sangrantes, infecciones y que sus huesos sean visibles".

Todo eso es lo que se detalla en el informe pericial que ha elaborado la veterinaria Alba Nieto: "Las condiciones observadas en el material analizado son compatibles con estrés crónico sostenido, frustración conductual y dolor físico asociado a las lesiones descritas".

En la granja hay una "importante falta de higiene" que agrava aún más la salud de los visones. Además, gatos y aves acceden a la explotación, lo que está comprometiendo las medidas de bioseguridad que se requieren.

Brotes de SARS-CoV-2 y granja acusada de operar ilegalmente

Esa circunstancia aumenta el riesgo de transmisión de agentes infecciosos. Desde Arde Global recuerdan que en diciembre del 2020 y octubre del 2021 se detectaron dos brotes de SARS-CoV-2 en el municipio de las instalaciones investigadas.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) apunta que los sistemas de producción de pieles son entornos de alto riesgo zoonótico por la alta densidad de animales, el confinamiento prolongado y la elevada susceptibilidad de los visones a los virus respiratorios.

Estaría incumpliendo las obligaciones recogidas en el Real Decreto 348/2000 y la Ley 32/2007 de mantener a los animales en condiciones compatibles con su bienestar y libres de sufrimiento y lesiones evitables, manteniendo unas condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

Aparte de esto, la granja peletera fue acusada por entidades ecologistas de estar operando ilegalmente. Y es que habría sido autorizada por la Xunta de Galicia en 2016, seis meses después de una sentencia del Tribunal Supremo.

Una que declaraba parcialmente nulo el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el catálogo español de especies exóticas invasoras. En este caso, del visón americano.

El fallo del alto tribunal supone en la práctica la prohibición de nuevas instalaciones y ampliaciones vinculadas al citado animal, por lo que estas de Abegondo podrían ser ilegales.

"Ningún animal encerrado por un simple abrigo"

Julia Elizalde, portavoz de ARDE, afirma que "ningún animal debería pasar toda su vida encerrado en una jaula para acabar asfixiado por un simple abrigo

"Sin embargo, esto sigue ocurriendo en España, mientras el resto de Europa avanza para prohibir estas granjas", lamenta y compara con otros países de nuestro continente.

Insiste en que "las autoridades deben actuar ya" para acabar con las granjas peleteras en nuestro país. El Real Decreto1057/2022, de 27 de diciembre establece que el Gobierno programará el cierre progresivo de estas instalaciones hasta 2030.

Sin embargo, ARDE denuncia que ese plan todavía no se ha puesto en marcha. De hecho, la normativa actual abre la posibilidad de que se haga negocio con otros animales distintos al visón americano.