El Ejército confirma que el fallecimiento del joven legionario se ha producido durante una sesión de instrucción física

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CeutaEl Ejército de Tierra ha lamentado la muerte este martes en Ceuta del legionario Kevin Parra, de 23 años y perteneciente al Tercio Duque de Alba 2º de La Legión, mientras practicaba actividad física fuera del acuartelamiento. En un comunicado en la cuenta oficial de la red social X, el Ejército confirma que el fallecimiento del joven legionario se ha producido durante "una sesión de instrucción física".

"Sufrió un desvanecimiento y fue evacuado inmediatamente en una ambulancia al Hospital Universitario de Ceuta, donde falleció posteriormente", añade la nota.

El Ejército de Tierra expresa su "profundo pesar" y acompaña en el dolor a su familia

El Ejército de Tierra, que acompaña el comunicado de una fotografía del legionario con la bandera de España de fondo, ha expresado su "profundo pesar" y ha acompañado en el dolor a su "familia, seres queridos y compañeros". Asimismo, las primeras autoridades civiles de Ceuta se han sumado en las últimas horas a las muestras de condolencia por el fallecimiento.

El delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, ha manifestado públicamente -en su nombre y en el del Gobierno de España- su "profundo pesar ante el triste fallecimiento" del joven legionario. "En estos momentos de profundo dolor, deseo hacer llegar todo mi apoyo, afecto y consideración a quienes compartieron vida y servicio con él, honrando su memoria y su entrega", ha destacado.

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"Compartimos el dolor por esta irreparable pérdida", señala Juan Jesús Vivas

Por su parte, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, ha expresado su "más sentido pésame" y ha trasladado su "apoyo" y "afecto" a familiares y amigos, así como "a todos sus compañeros del Tercio, a la Comandancia General de Ceuta y al conjunto del Ejército de Tierra", ha expresado en un comunicado.

"Compartimos el dolor por esta irreparable pérdida y expresamos nuestro respeto y reconocimiento a quien servía a España desde nuestra ciudad. Descanse en paz", ha concluido Vivas.