Redacción Galicia Europa Press 20 JUN 2026 - 16:09h.

El hallazgo del varón, un vecino de Castrelo de 83 años, se produjo a las 11:30 horas de este 20 de junio

A falta de confirmación de la causa del fallecimiento, barajan la hipótesis de que la víctima cayese por accidente

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PontevedraEl cadáver de un anciano fue encontrado este 20 de junio flotando en aguas del puerto de Tragove, perteneciente al municipio de Cambados (Pontevedra), según confirmó la Guardia Civil.

Un particular avistó el cuerpo del varón y alertó de inmediato a emergencias, a las 11:30 horas, detallaron las mismas fuentes a Europa Press. Se activó el protocolo judicial correspondiente.

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Sin que constasen personas desaparecidas en la localidad o en otras cercanas, 'La Voz de Galicia' publicó que el fallecido es un hombre de 83 años, vecino de Castrelo, tras su identificación completa.

Posible caída accidental al mar

El mismo medio gallego indica que fue el piloto de una moto acuática quien localizó a la víctima. Gracias a la ayuda de un marinero que se encontraba en esos momentos por la zona costera, rescataron el cadáver.

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Agentes de la Benemérita y de la Policía Local movilizados al lugar participaron en esas labores. Ya en tierra firme, comprobaron lo que llevaba encima. Aunque sí tenía una cartera, no había ningún documento de identidad.

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Horas después pudieron averiguar de quién se trataba. La primera hipótesis que barajan los investigadores sobre lo que le pudo ocurrir es que el octogenario cayese al mar de forma accidental.

La autopsia que se le practique al cuerpo determinará definitivamente la causa de su fallecimiento, si se precipitó y se sufrió algún golpe o si perdió la vida ahogado al no poder salir del agua ni recibir auxilio.