El varón intentaba llegar en autobús a la comunidad autónoma vecina tras emprender la fuga: había sido condenado anteriormente por malos tratos

Huye tras cortar el cuello a su mujer y matarla en una zapatería de un centro comercial de Murcia

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MurciaEl hombre acusado de asesinar a su exmujer acuchillándola en el interior del taller de zapatería en el que él trabajaba, en un centro comercial de Murcia, ha sido detenido en Puerto Lumbreras cuando intentaba proseguir su fuga llegando hasta Andalucía.

Al parecer, según las pesquisas de las autoridades, pretendía llegar hasta Granada en autobús, pero su huida tras el crimen se vio frustrada por el trabajo de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que lograron interceptarlo en el citado municipio, ya en la frontera con la comunidad autónoma vecina.

El detenido por asesinar a su expareja ya había sido condenado por malos tratos

De 38 años y nacionalidad española, ha sido identificado como Juan Bautista, tal como recoge La Opinión de Murcia, que indica que sobre él pesaba ya una orden de búsqueda dictada por la magistrada de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la capital después de que consiguiese escapar del centro comercial donde perpetró el crimen con el que acabó con la vida de su exmujer, de 44 años.

Fueron agentes de la Benemérita los que, en colaboración con la Policía Nacional, lograron detenerlo, poniendo así fin a una fuga que duró apenas unas horas.

El acusado del crimen machista, además, había sido condenado hacía apenas unos meses, el 15 de abril de este año, por delitos de malos tratos en el ámbito familiar sobre la mujer, con la que tenía una hija de 5 años cuya tutela ha quedado en manos de la Región de Murcia de forma provisional.

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El crimen machista en pleno centro comercial de Murcia

El asesinato se produjo en pleno centro comercial de Murcia siendo a aproximadamente las 17 horas cuando el 091 recibía una llamada comunicando el hallazgo de la mujer muerta con signos de violencia. El cadáver estaba en la trastienda del taller de zapatería, donde fue otro trabajador el que la encontró, avisando rápidamente a las autoridades.

Ante el aviso, la Policía Nacional pidió asistencia sanitaria, pero el médico de la ambulancia que se desplazó hasta allí solo pudo certificar la muerte al llegar. A la zona también acudieron agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana, que confirmaron el crimen y procedieron a acordonar y proteger el área.

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Tras lo ocurrido, la investigación de los hechos está siendo coordinada por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica.