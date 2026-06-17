Pese a todos los esfuerzos realizados, los efectivos sanitarios desplazados hasta el lugar no han podido hacer nada por salvar la vida del niño

España suma ya 150 ahogamientos antes del verano, la peor cifra histórica: "La mayoría ocurren cuando no hay peligro aparente"

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MálagaUn niño de tres años ha muerto ahogado en la mañana de este miércoles tras caer en una piscina en un cortijo en Periana, en la provincia de Málaga, según ha informado el 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

Ha sido a las 8:30 cuando ha llegado el aviso de socorro al teléfono del 112, activándose de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que llegó a desplazar a un helicóptero sanitario, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

Los efectivos sanitarios no han podido salvar al menor, ahogado en la piscina en Periana

Tras llegar hasta el lugar, y pese a todos los esfuerzos realizados, los operativos no han podido hacer nada por salvar la vida del niño.

Según señala la Junta de Andalucía en una nota de prensa, “se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso”, algo que ahora sería objeto de investigación.