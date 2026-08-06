Los compañeros de la guardia civil asesinada en Llanes la recuerdan como “una madre ejemplar y una compañera que siempre estaba"

Dámaso, el guardia civil "reservado" de 49 años que ha matado a su exmujer en Llanes: adiestraba perros en Zamora y acababan de suspenderle

Compartir







LlanesEl municipio asturiano de Llanes sigue en estado de shock tras el asesinato machista que se produjo durante el miércoles 5 de agosto en la localidad. Poco antes de las 13:30 horas del miércoles, un guardia civil de 49 años asesinaba a Laura Cruz Vega, su expareja y, además, otra agente del instituto armado destinada en el cuartel de Llanes.

El asesinato de esta agente de la Benemérita se producía en el cuartel de la Guardia Civil. El hombre disparaba contra su expareja y madre de sus tres hijos antes ser abatido por los disparos efectuados por sus compañeros para repeler la agresión. En el cruce de disparos un teniente ha resultado herido grave de bala en una pierna, así como el presunto autor de los hechos que, tras ser atendido por los servicios sanitarios, ha fallecido en la UVI móvil en la que estaba siendo evacuado.

El asesinato de Laura

Las mismas fuentes han precisado que el autor de los hechos recibió hace unos días la resolución de separación del servicio y que por ello no disponía ya de su arma reglamentaria, por lo que habría consumado su agresión con una que habría robado a un compañero.

El agresor, cuyo último destino fue la Comandancia de Zamora, no entró al cuartel por la puerta principal, sino por algún otro lugar que él conocía al haber estado destinado allí previamente y, tras acercarse a la mujer, le ha disparado antes de intentar huir perseguido por un teniente del cuerpo, que ha resultado herido grave al recibir un balazo en una pierna.

PUEDE INTERESARTE El guardia civil que mató a su exmujer en el cuartel de Llanes sustrajo el arma a un compañero

"Una mujer de lo mejor, una madre ejemplar"

Laura Cruz Vega, la agente asesinada, tenía un hijo de 18 años y dos gemelas de 14 con su agresor y se encontraba en el sistema VioGén por denuncias de malos tratos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Tras su asesinato, la localidad de Llanes y sus compañeros de la Guardia Civil se encuentran totalmente devastados. Según recoge 'El Comercio', sus compañeros la describen como "una mujer de lo mejor, madre ejemplar y una compañera que siempre estaba cuando la necesitabas".

Además, estos mismos compañeros reconocen los malos tratos que sufría Laura. "Ella era muy buena gente y llevaba mucho pasado.... Hace poco tiempo él la esperó fuera del cuartel y la agredió", comentan a 'El Comercio'.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Contra la violencia de género

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ya ha anunciado que investiga este caso violencia machista y, de confirmarse como tal, serían 34 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.375 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.