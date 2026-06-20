El siniestro aéreo se produjo antes de las 18 horas en el aeródromo de La Baule, en la región de Loira Atlántico en Francia

Otro ocupante de la avioneta propiedad de Guillemot también falleció en el suceso que ha confirmado Ubisoft

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MadridClaude Guillemot, el cofundador de la reconocida empresa de videojuegos Ubisoft, murió este viernes 19 de junio en un accidente de la avioneta de su propiedad.

La compañía ha confirmado y lamentado "profundamente el fallecimiento del presidente de Guillemot Corporation". El siniestro aéreo ocurrió poco antes de las 18 horas cerca del aeródromo de La Baule.

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Allí, en el departamento de Loira Atlántico en Francia, al oeste del país galo, se produjo un suceso en el que también perdió la vida otro ocupante del aeroplano, no identificado, según fuentes próximas al diario 'Ouest France'.

Guillemot iba a participar en un encuentro aéreo

"Nuestras condolencias a su familia y seres queridos en estos momentos difíciles. No se harán más declaraciones por el momento", han expresado desde Ubisoft en su comunicado.

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Recordamos que la firma es internacionalmente conocida por haber lanzado videojuegos tan famosos como Assassin's Creed, Avatar, Prince of Persia, Watch Dogs o Tom Clancy's.

Tal y como ha publicado 'Ouest France', Guillemot iba a participar en un encuentro aéreo en Le Baule. Por eso volaba en su Cessna 421, un avión bimotor que acabó estrellado en una zona de campo.

Despegó de Rennes con un instructor (el otro fallecido) para acudir a tal evento. Cuando llegaron los bomberos, la aeronave ya estaba envuelta en llamas.