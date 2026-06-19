El hombre electrocutado en una torre de alta tensión de Almería robaba el cable de cobre

La víctima, un hombre de unos 30 años, intentaba presuntamente robar cable de cobre cuando sufrió la descarga mortal

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El hombre que falleció electrocutado la pasada madrugada en una torre de alta tensión situada en la barriada de La Juaida, en Almería, estaba intentando presuntamente sustraer cable de cobre de la instalación eléctrica en el momento en que sufrió la descarga mortal.

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, la víctima, un varón de unos 30 años de edad y de origen marroquí, se encontraba supuestamente cometiendo este delito cuando recibió la fuerte descarga eléctrica que acabó con su vida.

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Ya había sido sorprendido días antes

Las mismas fuentes han precisado que el fallecido ya había sido sorprendido días antes cuando, presuntamente, trataba de llevar a cabo el mismo tipo de robo. Este antecedente forma parte de las pesquisas abiertas para esclarecer todas las circunstancias que rodean el suceso. Los hechos ocurrieron sobre las 00:59 horas de este viernes en el Camino del Marchal, cuando varios testigos alertaron al servicio de emergencias 112 Andalucía de que una persona había sufrido una fuerte descarga eléctrica en un poste de alta tensión.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador movilizó a los distintos servicios de emergencia para atender la incidencia.

Los bomberos tuvieron que utilizar una escala para recuperar el cuerpo

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos del Consorcio del Poniente, que tuvieron que emplear una escala de gran altura para poder acceder a la torre y rescatar el cuerpo del fallecido.

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Asimismo, acudieron los servicios sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (SAS), cuyos profesionales únicamente pudieron certificar la muerte del hombre en el mismo lugar del siniestro. En el operativo también participaron efectivos de la Policía Local de Viator, miembros de Protección Civil y técnicos de la compañía eléctrica Endesa, que colaboraron en las tareas necesarias para garantizar la seguridad en la zona.

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Por su parte, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y trabaja para esclarecer todos los detalles del accidente y confirmar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento.