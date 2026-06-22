Cepeda considera 'no oficial' el resultado del preconteo presidencial de Colombia e impugnará el conteo en 33.000 mesas

casi 13 millones de colombianos han votado al candidato apoyado por Donald Trump que no tardó en celebrar la victoria de Espriella

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El candidato de ultraderecha a la presidencia de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con una mínima diferencia de un punto frente a su rival de izquierda, Iván Cepeda. con el 99,99% de las mesas informadas. El conteo preliminar da como ganador al favorito de Trump con 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los 12,7 millones (48,70 %) de Cepeda, que ha anunciado que impugnará el escrutinio de 33.000 mesas.

De la Espriella y su compañero de fórmula, José Manuel Restrepo, han obtenido 12.959.542 votos, mientras que Cepeda y Aida Quilcue han logrado 12.708.712 apoyos, una vez revisadas 122.017 de las 122.020 mesas habilitadas y de acuerdo con los resultados del conteo preliminar. Los seguidores del candidato del Pacto Histórico, partido del mandatario Gustavo Petro han mantenido vigilia este domingo en el recinto ferial Corferias, en Bogotá, para supervisar el escrutinio de votos hasta el final, dado el margen de diferencia de apenas poco más de 250.000 votos.

En la primera vuelta electoral, celebrada el pasado 31 de mayo, De la Espriella había sido el candidato más votado, logrando un 43,74% de votos frente al 40,9% de Cepeda, pero siempre con una estrecha diferencia que se ha mantenido hasta el final.

La diferencia entre ambos candidatos es mucho menor de lo que anunciaban las encuestas, y menos de la mitad de la ventaja que sacó De la Espriella en la primera vuelta el 31 de mayo, por lo que será necesario esperar el escrutinio total para confirmar el resultado oficial de estos comicios.

De la Espriella: "Hoy comienza una nueva etapa"

De la Espriella sin terminar el preconteo ya celebraba su victoria asegurando que "hoy comienza una nueva etapa" para el país sudamericano, "gracias a (los) casi trece millones de colombianos" que han confiado en el movimiento Defensores de la Patria.

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"La patria milagro será una realidad gracias a casi 13 millones de colombianos que confiaron en (su candidato a la vicepresidencia) José Manuel Restrepo y en 'El Tigre' (término con el cual se ha presentado a sí mismo a lo largo de toda la campaña)", ha celebrado en un vídeo publicado en redes sociales.

El ultraderechista ha agradecido a sus votantes el "respaldo" mostrado en las urnas, insistiendo en que "no se van a arrepentir". "La patria milagro será una realidad y nosotros junto a ustedes y con la ayuda de Dios vamos a reconstruir la patria para llevarla a ese lugar de grandeza que se merece".

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Cepeda, en cambio, ha reconocido el "primer resultado" del preconteo, pero se ha referido a él como "aún no oficial ni vinculante" a la espera del resultado final del escrutinio y ha avanzado la impugnación de más de 30.000 mesas electorales.

Iván Cepeda impugnará el conteo de votos en 33.000 mesas

El candidato izquierdista a la presidencia de Colombia Iván Cepeda ha asegurado que reconoce el "primer resultado" del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país, celebradas este domingo, refiriéndose a él, por el momento, como un dato "no oficial ni vinculante", al tiempo que ha avanzado que su "grupo de testigos" impugnará 33.000 mesas repartidas por el territorio nacional.

"El preconteo que se ha realizado en la noche de este domingo lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante", ha anunciado Cepeda en rueda de prensa ante sus adeptos, agregando que si bien reconoce "su primer resultado", no reconocerá el "resultado oficial del escrutinio" hasta que "se produzca el resultado final" del mismo y se hayan realizado las "verificaciones correspondientes".

Además, ha anunciado que su "grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país" que habrán de ser "una por una objeto del escrutinio".

Reacciones en Colombia

El expresidente, Álvaro Uribe, ha sido uno de los primeros en hacerse eco de la victoria de Espriella con los datos del preconteo subrayando que el ultraderechista "hará un gobierno de recuperación democrática, útil para todos los colombianos".

"Ganaron el doctor Abelardo de la Espriella y el doctor José Manuel Restrepo a Iván Cepeda que tuvo el apoyo de la campaña ilegal del Gobierno de Gustavo Petro, la compra de votos y la imposición de los grupos narcoterroristas que obligaron a muchas comunidades a votar por Cepeda", ha sostenido Uribe.

Por su parte, el que también fuera presidente del país entre 2010 y 2018, Juan Manuel Santos, ha querido desearle a De la Espriella "éxitos en la tarea de gobernar una Colombia para todos", arguyendo a su vez que "ahora es momento de unir al país", "rodear" las instituciones y "trabajar unidos por un país más próspero y en paz".

El exmandatario Iván Duque (2018-2022), le ha deseado "éxito" en su futura gestión y ha puesto en valor el trabajo de la Registraduría en pro de unas elecciones "libres y transparentes".

El todavía jefe de Gobierno en funciones, Gustavo Petro, ha reclamado la necesidad de esperar al escrutinio final, "el que determina quién es el presidente", frente al preconteo difundido al término de esta jornada electoral.