Keir Starmer ha decidido dimitir tras escuchar el cuestionamiento interno a su liderazgo del Partido Laborista

El primer ministro británico, Keir Starmer, dimitirá este lunes, según afirma Donald Trump

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El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este lunes su dimisión como primer ministro, tras señalar que ha escuchado el cuestionamiento interno a su liderazgo del Partido Laborista, tras meses de criticas y polémicas que han puesto fin a su etapa tras ganar las elecciones en julio de 2024.

"La pregunta que se plantea ahora mi partido es si soy la persona más adecuada para liderarnos de cara a las próximas elecciones generales. He escuchado la respuesta de mi grupo parlamentario a esa pregunta y la acepto de buen grado", ha expresado en un mensaje a las puertas de la sede de Gobierno en Downing Street.

Starmer ha atravesado un crucial periodo de reflexión junto a familia

Según ha dicho, todas las decisiones que ha tomado siempre han buscado "anteponer" el interés de Reino Unido. "Por eso voy a dimitir como líder del Partido Laborista", ha indicado. "Esta mañana he hablado con su majestad el rey para informarle de mi decisión", ha afirmado.

Starmer ha atravesado este fin de semana un crucial periodo de reflexión junto a familia en su residencia campestre de Chequers en medio de los rumores sobre la posibilidad de renunciar, capitulando a semanas de presiones, ministros incluidos, para que deje el cargo y allane el camino a unas primarias.