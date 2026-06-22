No se han producido detenciones ni han surgido nuevas pistas mientras continúa la investigación sobre la misteriosa desaparición.

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El desenlace fatal de la desaparición de Guthrie, madre de la presentadora de "Today", Savannah Guthrie, en su casa de Arizona tras un probable secuestro gana enteros en la investigación. La secuencia de los hechos, y más que nada de las notas enviadas al medio TMZ por el presunto secuestrador no invitan al optimismo. El supuesto secuestrador, que detallaba con precisión la ropa que llevaba la madre de la estrella televisiva la noche del secuestro, había exigido inicialmente 4 millones de dólares en bitcoins en una nota del 2 de febrero. Se decía que la mujer estaba bien de salud aunque asustada.

Pero la alarma se desató, y se sabe ahora, en una de las notas enviadas días después, concretamente, el 6 de febrero. La nota pedía disculpas por haberla matado accidentalmente. Ahora lo que el presunto secuestrador quería era dinero para desvelar el lugar en el que se encontraba el cuerpo.

La familia de Guthrie envió un mensaje diciendo que lo que querían era tener a su madre con ellos de nuevo y que pagarían. El caso pese a todo sigue siendo un absoluta misterio, porque de la multitud de notas que se han recibido algunas son consideradas pistas fiables mientras que otras -y la del posible asesinato se ha considerado una de ellas- no lo eran tanto.

No se han producido detenciones ni han surgido nuevas pistas mientras continúa la investigación sobre la misteriosa desaparición.