La Benemérita señala en un comunicado que el conductor arrancó el turismo y se dirigió contra el agente atropellándolo presuntamente de forma intencionada

El detenido embistió después de forma reiterada a los vehículos policiales que trataban de interceptarlo, provocando lesiones a otros dos agentes

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CádizUn hombre ha sido detenido en Chiclana de la Frontera, Cádiz, tras atropellar a un agente de la Guardia Civil presuntamente de forma intencionada durante una intervención contra actividades de "petaqueo"; el abastecimiento logístico de embarcaciones empleadas habitualmente por redes de narcotráfico.

Según ha informado la propia Benemérita en un comunicado, los hechos ocurrieron durante la madrugada, cuando el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó una embarcación de alta velocidad que se aproximaba a la playa de La Barrosa para ser abastecida de víveres.

El detenido arrancó el turismo y atropelló de forma intencionada al agente de la Guardia Civil

Después de activarse un dispositivo en el que participaron agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC) y patrullas del puesto de Chiclana, la embarcación abandonó la zona al advertir la presencia policial y puso rumbo mar adentro.

Durante la actuación, uno de los agentes persiguió a pie a uno de los participantes en las labores de abastecimiento, siendo que éste último logró acceder a un vehículo. Según señala la Benemérita en su comunicado, el conductor arrancó el turismo y se dirigió contra el agente, al que atropelló presuntamente de forma intencionada, lo que le causó diversas contusiones y magulladuras.

Tras ello, el guardia civil pudo facilitar a sus compañeros la dirección de huida y las características del vehículo antes de ser atendido. Con esos datos, poco después, dos patrullas localizaron al sospechoso en una calle sin salida, donde, según la investigación, embistió de forma reiterada a los vehículos policiales que trataban de interceptarlo, provocando lesiones a otros dos agentes.

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Tras este episodio, finalmente fue detenido como presunto autor de dos delitos de atentado contra agentes de la autoridad, dos delitos contra la seguridad vial y otro relacionado con actividades de apoyo logístico al narcotráfico. Además, la Guardia Civil, que mantiene abierta la investigación, no descarta nuevas detenciones.