Es importante revisar a los niños en todo momento y evitar que se las quiten hasta que todo acabe

Los expertos avisan de que el eclipse puede afectar a los perros: "La oscuridad repentina puede alterar su comportamiento"

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El verano de 2026 será recordado, entre otros muchos datos, por el eclipse solar. Hasta los más pequeños se han vuelto unos expertos sobre cómo se puede disfrutar de este fenómeno. Se trata de uno de los mayores espectáculos astronómicos de los últimos años. Y parece que la lección la tenemos aprendida pero ojo para los padres, ya que aquellos que más ganas tienen son los más vulnerables.

"Es más fácil que esa radiación infrarroja llegue a fobia y produzca una quemadura química", explica Mercedes Rodríguez, optometrista. Tan solo se necesitan 10 segundos para sufrir un daño irreversible.

La recomendación para los más pequeños

Es importante revisar a los niños en todo momento y evitar que se las quiten hasta que todo acabe. Para ello, se le puede poner una goma a las gafas para que, cuando las lleven puestas, no se la puedan quitar. Una recomendación muy sencilla que puede evitar muchos problemas.

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A pesar de esto, muchos desconocen cómo se debe observar el eclipse solar. La mejor manera de hacerlo, para evitar riesgos en nuestros ojos, es colocarnos las gafas de espaldas al sol y luego ya girarnos para disfrutar de este fenómeno que no ocurre en España desde hace 100 años.