Elena González 09 AGO 2026 - 09:51h.

La jefa del área digital de Informativos de EITB (Orain), Oihane Mateos, ha fallecido este sábado a los 45 años

En 2022, fue nombrada jefa de Informativos de Digital, y desde entonces ha dirigido los servicios informativos de EITB en web y redes sociales. Era la responsable de Orain, que inició su andadura bajo su dirección.

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La jefa del área digital de Informativos de EITB (Orain), Oihane Mateos, ha fallecido este sábado a los 45 años, según ha informado la radio televisión pública vasca sin comunicar, de momento, la causa oficial de su muerte.

La cadena en la que ha desarrollado su carrera profesional ha dado a conocer la noticia con un comunicado, según recoge 'Diaro Vasco': "De parte de la redacción de EITB, un caluroso abrazo a sus amigos y familiares, y también a los compañeros que hemos compartido el camino con Oihane"..

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Oihane Mateos fue redactora y presentadora en los informativos 'Gaur Egun' y 'Teleberri', y dirigió el programa 'De Boca en Boca" en ETB2. De 2017 a 2019 fue también columnista en Ataria.

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En 2022 fue nombrada jefa de Informativos de Digital, y desde entonces ha dirigido los servicios informativos de EITB en web y redes sociales. Era la responsable de Orain, que inició su andadura bajo su dirección.

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Tras conocer la muerte de la periodista, las redes sociales se han llenado de mensajes de compañeros de profesión y seguidores lamentando su fallecimiento.