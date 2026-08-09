Noelia Camacho 09 AGO 2026 - 16:08h.

Marruecos afirma que está a disposición de recibir a todos los menores si España elimina los obstáculos judiciales administrativos

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CeutaEn Ceuta han registrado a 1.300 menores tras la entrada masiva, pero la cifra podría ascender a 5.000. En España, la devolución en caliente es ilegal y hay unos protocolos que se tienen que seguir para que regresen a Marruecos. El problema es que si se cumplen tres meses desde su llegada se quedarían en España.

Marruecos afirma que está a disposición de recibir a todos los menores si España elimina los obstáculos judiciales administrativos. Pero no es tan fácil. "Bajo ningún concepto hay que identificar al menor para ver si hay familiares reclamándolo, pero no se deja al niño en la frontera sino que se hace a través de los servicios sociales", explica Mauricio Valiente, director de la comisión española Ayuda al Refugiado.

¿Qué pasos hay que seguir?

Lo primero de todo es identificar al menor con nombre, apellidos y edad. Si hay dudas, se debe realizar una prueba médica. Si es menor de edad se incluye en el registro y se abre un expediente para aclarar si es posible realizar la devolución. España pide a la embajada de Marruecos la información sobre las circunstancias familiares y si peligran por desamparo o maltrato. Para determinarlo, se necesitan informes del protección del menor y de la fiscalía y escuchar al menor si tiene 16 años o suficiente madurez.

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Con todo esto, se decide si vuelve a Marruecos o si permanecerá en España. "Hay que cumplir la ley por mucho que parte de los gobiernos autonómicos no estén de acuerdo", aclara Vicente Marín, abogado de parainmigrantes.info. La cuestión que se presenta ahora es que hay tres meses para identificar a miles de menores porque, si no se hace, todos se quedarán en España.