Celia Molina 09 AGO 2026 - 08:30h.

Manuel García Howlett, director de ANECPLA, nos explica la mejor forma de prevenir la entrada de cucarachas en casa

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Con la llegada de las altas temperaturas, además de las ganas de tomar el sol en la playa, también aparecen uno de los peores factores del verano: las cucarachas. Estos insectos, de sangre fría, aprovechan los meses estivales para salir en busca de agua y comida, al igual que lo hacen otras especies, como las hormigas.

En invierno, ralentizan su metabolismo para poder sobrevivir y, por eso, el verano, época en las que sus huevos eclosionan más rápidamente, es su periodo de mayor movilidad. Por eso, más de un ciudadano se llevará algún susto dentro de su vivienda durante este caluroso mes de agosto, al ver corretear por el suelo a una de estas impopulares criaturas.

En 'Informativos Telecinco' web hemos hablado, Manuel García Howlett, director de ANECPLA (Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental, sobre cómo detectar si la presencia de cucarachas en nuestro hogar es esporádica o se trata de una plaga más difícil de controlar:

"Hay que actuar desde la primera detección"

"Si las apariciones son repetidas o numerosas; si la plaga vuelve tras aplicar remedios caseros; si detectamos nidos o focos de reproducción o si afecta a más viviendas o locales cercanos es cuando debemos actuar", explica. Y señala también que lo mismo atañe a otras especies con relevancia sanitaria, como los mosquitos, las garrapatas o los roedores.

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En el caso concreto de las cucarachas, García Howlett recomienda "actuar desde la primera detección, ya que tienen una ·elevada capacidad reproductiva que les permite crear pequeñas poblaciones que, rápidamente, pueden infestar" nuestras viviendas.

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"Extremar la limpieza y poner mosquiteras"

Pero, antes de llegar a una situación tan límite (y desagradable para los convivientes), ¿qué podemos hacer en casa para mantener a los "bichos" a raya? En este sentido, el experto explica que los remedios caseros pueden ser útiles "cuando el problema es puntual o incipiente". Así pues, aboga por "extremar la limpieza, eliminar fuentes de agua y alimento y colocar trampas como mosquiteras".

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También apunta que siempre "hay que evitar acumulaciones de agua que puedan servir como criadero". Y pone el foco en "no dejar restos de comida accesibles", al igual que en sellar grietas y puntos de entrada dentro del hogar y cerrar herméticamente los cubos de basura, para evitar la infestación de todo tipo de insectos.

Tampoco es lo mismo estar en una ciudad, que en la montaña, que en la playa. Según matiza García Howlett "en zonas de montaña y espacios naturales suelen predominar las garrapatas, dadas las condiciones de vegetación y fauna silvestre. En las ciudades, cucarachas y roedores, debido a las redes de alcantarillado. En zonas costeras y de playa, proliferan los mosquitos por las condiciones de humedad y si hay disponibilidad de alimento".

También influye de manera determinante el calentamiento global antropogénico: "El cambio climático, en todos los casos, amplifica la distribución geográfica y el período de actividad de muchas especies".