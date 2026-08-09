El forense afirma que se encontraron restos de semen humano y que se necesita cotejar con el perfil genético del investigad

Encuentran restos de ADN del cirujano detenido en Murcia por violar a una paciente sedada en la faja interna de la víctima

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MurciaNuevo giro en la investigación del cirujano acusado de violar a pacientes sedadas en Murcia. Los médicos forenses del Instituto de Medicina Legal de Murcia (IML) advierten en un informe del hallazgo de restos de semen en las muestras recogidas de los genitales de una de sus víctimas tras la presunta agresión sexual. Según informa 'Hoy', fue grabada por dos sanitarias en el quirófano de un centro hospitalario de la zona.

Este resultado llega después de que el abogado Raúl Pardo-Geijo, que ejerce la acusación particular, reclamase el análisis de las muestras. El letrado recordó que a la víctima -que no había tenido relaciones sexuales desde junio de 2024, se le realizó un análisis en el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca de Murcia, tomándose un exudado vaginal y dos exudados endocervicales, así como cultivo y serología.

El forense afirma que se encontraron restos de semen humano y que se necesita cotejar con el perfil genético del investigado. "Esto no ha terminado. Falta encajar una última pieza en el puzle", destaca el abogado.

El cirujano se encuentra en prisión por la presunta violación

La magistrada de la plaza número 4 del tribunal de instancia de Molina de Segura ya dictó a comienzos de verano un auto de transformación de estas diligencias previas en sumario. El escrito sitúa al sospechoso a un paso de juicio por la primera de esas supuestas violaciones. La jueza cree que los hechos podrían ser constitutivos de un delito de agresión sexual y que deberá ser juzgado ante la Audiencia Provincial.

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El cirujano se encuentra en prisión por la presunta violación a esta paciente en un hospital murciano y afronta otras dos acusaciones más de agresión sexual. En una de ellas, que indaga la titular de la plaza número 3 de la sección de violencia sobre la mujer del tribunal de instancia de Murcia, se aprecian "indicios palmarios" contra el facultativo.

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La magistrada ha rechazado la petición de libertad provisional presentada por la defensa del cirujano plástico porque considera que "no se ha producido variación alguna" en las circunstancias que motivaron su ingreso en prisión provisional en diciembre de 2025. Así, acuerda mantener la medida cautelar y rechaza la petición de conocer la identidad de las pacientes que lo acusan de estos hechos.