Europa Press 23 JUN 2026 - 20:55h.

El hombre, ya detenido, embistió contra el mismo con un tractor agrícola después de obligarle a salir del vehículo.

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La Guardia Civil de León ha detenido a un varón de 36 años por los supuestos daños agravados intencionados causados al vehículo perteneciente a una empresa dedicada al cobro de impagos con un tractor agrícola.

Los hechos se produjeron cuando trabajador de la empresa de cobros desarrollaba labores propias de su trabajo en la zona de El Burgo Ranero (León) y, al ir a entrevistarse con la persona posteriormente detenida, este embistió contra el mismo con un tractor agrícola después de obligarle a salir del vehículo.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León, el ataque con el tractor causó daños "de gran importancia" y, a continuación, la víctima se personó en las dependencias de la Guardia Civil de Sahagún de Campos para poner en conocimiento los hechos acaecidos.

Tras realizar las gestiones oportunas los agentes consiguieron identificar y detener al autor de los daños. Tanto el detenido como las diligencias y pruebas recabadas han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sahagún.