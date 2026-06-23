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El juicio del asesino de Escalona ha celebrado su segunda jornada hoy en la Audiencia Nacional de Toledo. Protagonizado por Juan José, el hombre acusado de asesinar a su esposa, María Elena, en la localidad toledana de Escalona en 2022, el juicio decidirá su sentencia final. La víctima y pareja del acusado se encontraba embarazada de 40 semanas y a punto de dar a luz cuando fue atacada mortalmente en presencia de dos de sus hijos menores.

'Vamos a Ver' ha hablado con la hija mayor del matrimonio, que ha detallado el suceso y episodios anteriores para el programa. “Muchas veces me decía, cuando me iba al instituto, que un día iba a degollar a mi madre”, ha explicado la joven.

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En la declaración de Juan José, ha reconocido los hechos y ha admitido que su intención era acabar con la vida de su mujer. Según manifestó ante el tribunal, le asestó varias puñaladas en la espalda y el abdomen: “Quería matarla, acabar con su vida”.

La hija del asesino de Escalona: "Decía que se lo había merecido. Después se sentó a ver la televisión tan tranquilo”

A pesar de su muestra de arrepentimiento y de no comprender qué le pasó por la cabeza aquella noche, la hija del acusado ha afirmado que el comportamiento violento de su padre estuvo presente desde su temprana edad: “Cuando defendía a mi madre me pegaba con palos de hierro. Me tiraba del pelo. Tengo una cicatriz en la frente de cuando me golpeó contra una mesa”.

Además, la joven ha afirmado que su madre llevaba años sufriendo amenazas de muerte y que temía que algún día acabaran cumpliéndose. “Ella sabía lo que iba a pasar”, ha asegurado.

La pequeña, que en aquel momento tenía 14 años, ha relatado los momentos del asesinato: “Vi cómo la apuñalaba por la tripa. Luego ella se cubría con los brazos. Le faltaba el aire. Llamé al 112 diciendo que mi padre había apuñalado a mi madre”. Según su relato, su padre mostró una actitud fría después del asesinato: "Decía que se lo había merecido. Después se sentó a ver la televisión tan tranquilo”.

La Fiscalía solicitó inicialmente 33 años de prisión: 25 por asesinato y ocho por aborto. Sin embargo, durante la vista oral se ha producido una modificación de la petición, que ha quedado reducida a 22 años por la muerte de María Elena y seis años por la muerte del bebé que esperaba. Además, reclama indemnizaciones de 120.000 euros para cada uno de los hijos menores presentes durante los hechos.