El Ministerio de Exteriores asegura no tener constancia en estos momentos de "ningún español afectado"

Las impactantes imágenes del terremoto de Colombia: ciudades devastadas y aeropuertos dañados

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Al menos 111 personas han muerto este lunes a causa de un terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes con epicentro cerca de localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó, en el noroeste de Colombia.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, ha confirmado la muerte de decenas de personas, incluidos al menos tres menores de edad, si bien ha precisado que se trata de una cifra preliminar que no incluye a la capital, Cali.

Asimismo, ha informado de que en la localidad de El Águila ha colapsado un hospital, dejando atrapadas al menos a cinco personas, tres adultos y dos niños, mientras que en la ciudad de El Cairo se han registrado daños en "cerca" del 80% de los edificios.

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.

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Viviendas colapsadas y gente atrapada entre los escombros

Por su parte, el gobernador de Risaralda ha elevado a 77 los fallecidos solo en su capital, Pereira, y dos municipios en sus inmediaciones como consecuencia de un seísmo que ha afectado a unos nueve departamentos del país.

Mientras, en el municipio de Manizales, en el departamento de Caldas, se han registrado hasta el momento dos personas muertas, tal y como ha indicado en un vídeo en redes sociales su regidor, Jorge Eduardo Rojas, que ha lamentado asimismo más de doce edificios parcial o totalmente destruidos y más de 20 viviendas completamente colapsadas.

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A estas cifras se suman otras cuatro víctimas mortales y 69 heridos en el departamento de Chocó, ha indicado en redes sociales su gobernadora, Nubia Córdoba, si bien no ha precisado daños materiales.

Decretan "desastre nacional" en el país

El epicentro del seísmo, registrado sobre las 7.34 horas (hora local), se ha situado a cinco kilómetros al este de San José del Palmar y ha tenido una profundidad de 107 kilómetros, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) en un informe preliminar.

El Gobierno de Colombia ha declarado este lunes la situación de "desastre nacional" tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Ritcher registrado cerca de localidad de San José del Palmar, en el noroeste del país y que ha dejado hasta el momento más de 70 muertos.

El Ejecutivo ha tomado esta decisión durante un encuentro del Comité Nacional para el Manejo de Desastres, establecido durante la jornada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, para coordinar la respuesta al seísmo que ha afectado a unos nueve departamentos.