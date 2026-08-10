Lorena Romera 10 AGO 2026 - 18:37h.

Maica Benedicto y Juan Faro, pillados durante su romántica cita en Ibiza: las imágenes

El empresario publica la primera imagen junto a la ganadora de 'Supervivientes'

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No están siendo días sencillos para Maica Benedicto tras situarse en el ojo del huracán mediático. Después de romper a llorar en el plató de 'De lunes a viernes' al escuchar las acusaciones de una exnovia de Juan Faro -quien le tildó de "interesado" y le advirtió sobre su entorno-, la ganadora de 'Supervivientes' ha puesto tierra de por medio para refugiarse nuevamente en la isla pitiusa. Una vez en Ibiza, la influencer y el empresario han disfrutado de una cita en un exclusivo restaurante con shows en directo en el que no han faltado los arrumacos y para el que ella ha lucido un vestidazo para la ocasión.

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"Se le acusan de cosas que no son ciertas. Se le tacha de ser una persona malísima y oscura, y no es así. A él le da igual quedar bien o quedar mal. Es buena persona y a mí me trata muy bien", alegaba la que se diera a conocer en 'Gran Hermano', que se rompía completamente al intentar desmentir estas acusaciones sobre su nueva ilusión.

La murciana reconocía entre lágrimas que no está "acostumbrada a esto", de ahí que llegase a su límite en pleno directo y que estos días en la isla hayan sido tan sanadores para ella. Muestra de esa necesitada desconexión ha sido su romántica cita en Lío Ibiza, uno de los locales más icónicos y cotizados de la zona.

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Un exclusivo restaurante con espectáculos en directo que ha servido a la pareja para acallar el ruido mediático y deleitarse con una velada gastronómica de la que han hecho partícipes a sus seguidores. Aunque no han compartido ninguna imagen en la que les veamos juntos (como sí hacía unos días el empresario), cada uno ha publicado en sus respectivos perfiles de Instagram las actuaciones de danza y música en directo de las que han podido disfrutar.

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Eso sí, los allí presentes sí que se encargaron de inmortalizar el tierno momento que viven en unas imágenes que ha hecho públicas Javi Hoyos en sus redes sociales. Agarrados de la mano, con arrumacos y compartiendo confidencias al oído, Maica Benedicto y Juan Faro se han mostrado ajenos a las miradas indiscretas y a los teléfonos que captaban este momento entre ellos.

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El vestido de Maica Benedicto para su cita con Juan Faro

Para esta cita ibicenca, la ganadora de 'Supervivientes' ha apostado por un impactante vestido de diseño largo en tono burdeos con escote y aberturas 'cut out' a la altura de la cintura y las caderas. Un look que ha dejado sin palabras a sus seguidores, tal y como ella misma ha reconocido. "Os ha encantado", ha comentado orgullosa. Él, por su parte, ha escogido un conjunto blanco para la ocasión.