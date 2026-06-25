La Guardia Civil consideró sospechoso que no pudieran aclarar por qué iban juntos en el coche, ni el posible vínculo que los unía

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La Guardia Civil ha detenido en Lorca a un hombre de más de 70 años por un presunto delito de corrupción de menores e inducción al abandono de domicilio de un menor al ser sorprendido en un coche con una chica fugada de un centro a la que, supuestamente, obligaba a vivir con él.

Los hechos ocurrieron de madrugada, cuando agentes de la Guardia Civil practicaban un control de vehículos en una carretera convencional que da acceso al municipio de Lorca. En uno de los turismos seleccionados viajaban un hombre de avanzada edad, al volante; y una joven aparentemente menor de edad, según han informado desde la Benemérita.

La menor ha sido devuelta al centro de la Región de Murcia

Siendo más de las 2.00 horas y al no quedar claro porqué ambos iban juntos en el coche, ni el posible vínculo que los unía, la Guardia Civil indagó para descartar cualquier posible ilícito. De esta forma los agentes averiguaron que la chica aparecía como fugada de un centro de menores de Murcia.

Los indicios obtenidos permitieron determinar que, al parecer, la menor se había visto obligada a convivir con el septuagenario por lo que éste resultó detenido como presunto autor de delito de inducción al abandono de domicilio y de corrupción de menores.

La actuación finalizó con la reintegración de la menor bajo la custodia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.