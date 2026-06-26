Gonzalo Barquilla 26 JUN 2026 - 14:17h.

Eilyn Saray Martínez Paéz desapareció el pasado miércoles en Motril, en Granada: se pide la colaboración ciudadana para localizarla

La familia de María Teresa Fernández, desaparecida en Motril, pide reforzar su búsqueda tras el caso de Francisca Cadenas

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Eilyn Saray Martínez Paéz, una menor de 15 años, desapareció la noche del pasado miércoles en la localidad de Motril, en Granada. Su familiares y las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para tratar de localizarla cuanto antes.

Según explican a la web de 'Informativos Telecinco' fuentes que atienden la situación de la familia, la menor "salió a tirar la basura sobre las 21:30 horas y ya no volvió a casa", algo que también destacan los vecinos en grupos de redes sociales. "Una cámara de seguridad la grabó con la bolsa de basura, pero su rastro desaparece y no se sabe nada más", detallan.

Las autoridades abren una investigación por el caso de Eilyn Saray

La madre de la menor interpuso una denuncia este jueves, hay una investigación abierta. La progenitora se encuentra en una situación "complicada", ya que asegura que desconoce qué le ha podido ocurrir a su hija.

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Eilyn Saray mide 1,60 metros, tiene los ojos color marrón claro y el cabello castaño claro. En el momento de la desaparición vestía una camiseta lila y un pantalón corto.

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Los familiares piden que, en caso de contar con información sobre el paradero de la joven, contacten con el 112 para dar aviso a la Policía Nacional. Medios locales como 'Ideal' también siguen de cerca el caso.