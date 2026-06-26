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Buscan a Eilyn Saray, una menor de 15 años desaparecida en Motril, en Granada: "Salió a tirar la basura y ya no volvió a casa"

Eilyn Saray Martínez Paéz, la menor desaparecida en Motril, en Granada
Eilyn Saray Martínez Paéz, la menor desaparecida en Motril, en Granada. RRSS
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Eilyn Saray Martínez Paéz, una menor de 15 años, desapareció la noche del pasado miércoles en la localidad de Motril, en Granada. Su familiares y las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para tratar de localizarla cuanto antes.

Según explican a la web de 'Informativos Telecinco' fuentes que atienden la situación de la familia, la menor "salió a tirar la basura sobre las 21:30 horas y ya no volvió a casa", algo que también destacan los vecinos en grupos de redes sociales. "Una cámara de seguridad la grabó con la bolsa de basura, pero su rastro desaparece y no se sabe nada más", detallan.

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La madre de la menor interpuso una denuncia este jueves, hay una investigación abierta. La progenitora se encuentra en una situación "complicada", ya que asegura que desconoce qué le ha podido ocurrir a su hija.

Cartel de desaparición de Eilyn Saray, una menor de 15 años desaparecida en Motril, en Granada
Cartel de desaparición de Eilyn Saray, una menor de 15 años desaparecida en Motril, en Granada. RRSS
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Eilyn Saray mide 1,60 metros, tiene los ojos color marrón claro y el cabello castaño claro. En el momento de la desaparición vestía una camiseta lila y un pantalón corto.

Los familiares piden que, en caso de contar con información sobre el paradero de la joven, contacten con el 112 para dar aviso a la Policía Nacional. Medios locales como 'Ideal' también siguen de cerca el caso.

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