Trinidad se presentó voluntariamente ante la Policía Nacional en Murcia negando haber secuestrado a su hija Marcela de 2 años

El padre de Marcela, la niña desaparecida en Murcia, teme que sea abandonada mientras la defensa de la madre niega un secuestro

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Marcela, la niña de dos años que estaba en paradero desconocido desde el 29 de marzo en Murcia tras una denuncia de su padre, se encuentra en buen estado y acompañada por su madre. Este jueves por la tarde, Trinidad, se presentó junto a la niña ante la Policía Nacional para negar que la hubiese secuestrado y denunciar al padre por violencia doméstica continuada: "Me ha amenazado con matarme si no le dejaba a Marcela".

Descartado el delito de secuestro

Según informa El Español, un inspector de la Policía Nacional logró contactar con Trinidad este jueves por la tarde. Tras comprobar que Marcela estaba en perfecto estado, la mujer prestó declaración formal y presentó una denuncia por violencia de género contra su expareja, aportando capturas de conversaciones como parte de las pruebas. Con ello, los agentes descartaron el delito de sustracción de menores y desactivaron la alerta por desaparición.

Según estas misma fuentes, ahora será Manuel quien deba declarar como investigado por un presunto delito de violencia de género. Mientras tanto, Trinidad ha sido incorporada al Sistema VioGén, que evalúa el riesgo y establece medidas de protección personalizadas. La UFAM podría haberla trasladado a un recurso seguro para garantizar su integridad y la de sus hijos.

El caso comenzó cuando Manuel Moreno, padre de la menor, denunció el supuesto secuestro de su hija, señalando directamente a su expareja. Sin embargo, la declaración de Trinidad ante la Policía ha desmontado esa hipótesis. La mujer explicó que abandonó la vivienda okupa de Churra donde residía con sus cuatro hijos porque, según afirma, sufría malos tratos continuados por parte de Manuel durante los tres años de relación. Aseguró haber padecido violencia física y psicológica y relató amenazas graves: "Me ha amenazado con matarme si no le dejaba a Marcela".

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También explicó su marcha por la ausencia de un convenio regulador firmado por el padre, pese a que —según su versión— existía un documento desde octubre de 2025. Trinidad sostiene que nunca impidió a Manuel ver a la niña y que él utilizó la denuncia por secuestro para presionarla en el conflicto por la custodia.