Claudia Barraso 26 JUN 2026 - 18:20h.

El herido sigue resistiendo, pero los médicos han confirmado que, en caso de sobrevivir, le quedarán graves secuelas

Detenido tras reventar la cabeza con un martillo a un vecino de Torre Pacheco y rajar el cuello a otro con una botella

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El pasado jueves un joven de origen magrebí fue detenido por herir a dos vecinos de Torre Pacheco, Murcia, de origen senegalés a los que conocía previamente a los ataques. A uno de ellos, le rajó el cuello con el cuello de una botella rota, pero la peor parte se la llevó un hombre al que reventó la cabeza a martillazos, dejando un reguero de sangre y haciendo que se esté debatiendo entre la vida y la muerte.

El herido fue socorrido por los vecinos que presenciaron la escena y que trataron de ayudarle. Fueron los policías de la localidad quienes trataron de reanimarle, pero fue trasladado en estado muy grave al hospital donde sigue ingresado pese a que los médicos han conseguido estabilizarle.

Para sorpresa de todos y aunque está muy crítico, sigue resistiendo, pero el agresor le golpeó muchas veces en la cabeza con un martillo. Los médicos han confirmado al medio ‘La Opinión de Murcia’ que, aunque consiga sobrevivir, es probable que le queden secuelas muy serias de por vida.

La pelea comenzó dentro de una casa que investigan si ocupaban

Según ha confirmado el mismo medio, los tres implicados habrían comenzado a discutir en el interior de la vivienda en la que habitaban. La escena ha conmocionado a todos los vecinos de la localidad murciana que presenciaron cada golpe que el individuo le asestó en la cabeza al herido y como se dirigía al otro para rajarle el cuello. Todo quedó lleno de sangre, un charco que rodeaba a la víctima en estado más grave, incluido el detenido, que quedó manchado entero.

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El alcalde de Torre Pacheco ha explicado que se están llevando a cabo las investigaciones necesarias para determinar si la vivienda donde residían se trataba de un inmueble alquilado o si estaba ocupado por los tres implicados en este conflicto: “Hasta el momento, no tenemos más información del estado de salud de los agredidos, por lo que pido que no atendamos a información dudosa que pueda difundirse en las redes sociales con propósitos que no sean informativos”.