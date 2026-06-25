Claudia Barraso 25 JUN 2026 - 23:05h.

La víctima fue trasladada al hospital donde se encuentra ingresado debatiéndose entre la vida y la muerte

Una víctima relata en el juicio la brutal agresión que sufrió a martillazos a manos de su pareja en Madrid

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Un hombre ha sido detenido por reventar la cabeza a martillazos a un vecino de nacionalidad senegalesa en Torre Pacheco, Murcia. La víctima se está debatiendo entre la vida y la muerte en el hospital Virgen de la Arrixaca. El presunto autor del ataque se trata de un joven magrebí que fue capturado por las autoridades tras agredir también a otro senegalés con el cuello de una botella.

Los hechos ocurrieron en torno a las seis de la tarde en la Avenida Juan Carlos I, en pleno centro de la localidad y bajo la presencia de numerosos vecinos que se quedaron en shock al presenciar la violenta escena. Según han podido confirmar al medio ‘La Verdad’, el autor de la agresión comenzó a discutir con los dos jóvenes agredidos a los que conocía previamente al ataque.

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Con un martillo atacó a la primera víctima, abriéndole la cabeza y provocándole heridas muy graves. Cuando acabó con él, cogió una botella rota y atacó a su amigo, llegándole a rajar el cuello. Algunos testigos pudieron grabar la escena y fueron ellos quienes dieron el aviso a los servicios de emergencia y a la Policía Local de Torre Pacheco, que fueron los primeros en encontrarse a la víctima tirada en el suelo con un gran charco de sangre.

Los vecinos socorrieron a la primera víctima

Los servicios de emergencia se encargaron del traslado del herido al hospital, donde aún permanece en estado crítico. Fueron los vecinos quienes intentaron socorrerle y reanimarle hasta que llegaron los sanitarios. Los agentes consiguieron identificar y detener al presunto autor, que estaba completamente cubierto de la sangre de una de sus víctimas.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación y están recabando pruebas para determinar con exactitud lo sucedido. Además, tomarán declaración a todos los vecinos que se encontraban en la zona y pedirán a los establecimientos las imágenes recogidas por las cámaras de seguridad de la zona con el fin de tener todas las pruebas posibles sobre el suceso.