Redacción Euskadi 26 JUN 2026 - 10:45h.

El ayuntamiento de Santurce niega que la muerte del presunto agresor de los agentes tenga ningula relación con el uso de un arma táser para controlarle

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Un joven de 30 años murió este miércoles en Santurce, Vizcaya, dos días después de que agentes de la Policía Local lo redujeran con una pistola táser tras protagonizar un violento altercado en plena calle. El Ayuntamiento ha desvinculado el fallecimiento de la intervención policial, mientras los sindicatos han defendido la actuación de los agentes.

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El fallecido tenía antecedentes

Según informa El Correo, el incidente se produjo el lunes, cuando agentes locales acudieron en respuesta a una llamada de alerta por la agresión a un hombre mayor. Según fuentes policiales citadas por este medio, el presunto agresor había arrebatado el bastón a la víctima y comenzó a golpearle.

A la llegada de los agentes, estos intentaron identificarlo, pero hubo un forcejeo y el individuo, según los testimonios policiales, les habría atacado con la misma cachava, causándoles diversas lesiones. Las mismas fuentes señalaron que el agresor tenía antecedentes y parecía estar bajo la influencia de alguna sustancia.

Ante la agresividad del joven, los policías utilizaron una pistola táser para inmovilizarlo. Tras ser reducido mediante descargas eléctricas, fue trasladado en ambulancia a un centro sanitario. Los agentes heridos fueron atendidos en el hospital San Juan de Dios y continúan de baja.

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El miércoles, el joven falleció, según confirmaron a El Correo fuentes cercanas al caso. Desde el Ayuntamiento de Santurce, sin embargo, rechazan que exista relación entre la intervención policial y la muerte. El concejal de Seguridad Ciudadana, Imanol Urrutxua, ha asegurado que “hemos comprobado todo y no hay ningún indicio que nos haga pensar que haya habido una actuación incorrecta por parte de los agentes”.

El Consistorio remitirá el caso a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco, mientras que sindicatos como Esan, mayoritario en la comisaría de Santurce, han expresado su “pésame a la familia”, lamentando lo ocurrido, aunque han subrayado que “la actuación ha sido ajustada a derecho”.

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La representación sindical también ha reclamado “esclarecer lo ocurrido”, porque “estamos en favor de la transparencia y tenemos fe absoluta en el buen hacer de los agentes”.