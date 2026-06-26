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Sucesos

Muere un joven motorista de 20 años en un accidente por alcance con un turismo en Paiporta

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La Guardia Civil investiga las causas del accidente por alcance entre una motocicleta y un turismo ocurrido en la CV-400. Europa Press
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Un motorista de 20 años ha fallecido tras sufrir un accidente de tráfico por alcance con un turismo en la CV-400, a la altura del municipio valenciano de Paiporta, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el joven murió en el acto a consecuencia del fuerte impacto.

El accidente ocurrió en la CV-400, sentido Valencia

El siniestro se produjo este jueves sobre las 16:40 horas, en el kilómetro 5 de la CV-400, en sentido Valencia, cuando, por causas que todavía se investigan, la motocicleta colisionó por alcance con un turismo, según informa el medio 'Levante'.

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Tras recibir el aviso, el CICU movilizó una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencia (SAMU) y otra de Soporte Vital Básico (SVB) hasta el lugar del accidente. A su llegada, los equipos sanitarios únicamente pudieron certificar la muerte del joven motorista, sin que fuera posible hacer nada por salvar su vida.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias de la colisión ni sobre el estado de los ocupantes del turismo implicado. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer cómo se produjo el accidente y determinar las circunstancias exactas del siniestro.

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El accidente obligó a movilizar a los servicios de emergencia y provocó afecciones puntuales al tráfico mientras se desarrollaban las labores de asistencia y el levantamiento del cadáver.

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