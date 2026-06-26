Gonzalo Barquilla 26 JUN 2026 - 18:38h.

Un esquema que publicó en internet Vicent, el logopeda asesinado en Valencia, revela cómo organizaba sus tratamientos

Las pruebas que pueden confirmar o descartar la denuncia de abusos sexuales tras el crimen de Vicent, el logopeda de Valencia

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Un esquema de trabajo que el logopeda Vicent D. C. publicó en la página web de la Clínica Diálogo se ha convertido, tras su asesinato en Valencia, en uno de los elementos que permiten conocer cómo desarrollaba la atención a sus pacientes. La infografía, accesible durante años en la web del centro, describe paso a paso el funcionamiento habitual de las terapias.

El documento refleja un procedimiento estructurado que comenzaba con una recogida de información y un estudio diagnóstico antes de elaborar un plan de tratamiento individualizado. A partir de ahí, las sesiones se organizaban de forma continuada, con evaluaciones periódicas y comunicación constante con las familias, hasta el alta del paciente.

La imagen cobra especial interés porque la investigación trata de reconstruir qué ocurrió durante la sesión en la que murió el profesional. Los agentes mantienen abiertas distintas líneas de investigación para determinar si existió o no una agresión sexual al menor, mientras analizan los dispositivos electrónicos de la víctima, una mancha biológica hallada en su ropa y las conversaciones mantenidas con la madre del niño.

Así describía Vicent el desarrollo del tratamiento en la Clínica Diálogo

La infografía publicada por el propio centro comenzaba con una recogida de información, paso previo al estudio y diagnóstico del paciente. Solo después se diseñaba un plan de tratamiento individual y personalizado, adaptado a las necesidades detectadas en la evaluación inicial.

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El siguiente paso consistía en la planificación de las sesiones, cuya duración también se ajustaba a cada caso. El esquema diferenciaba expresamente entre sesiones individuales y sesiones en pequeño grupo, lo que evidencia que el centro utilizaba ambos formatos terapéuticos según las características de cada paciente.

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El proceso tampoco terminaba con el inicio del tratamiento. La propia imagen refleja que existía una evaluación continua durante todo el proceso y una información periódica dirigida a las familias sobre la evolución del menor.

Finalmente, el itinerario concluía con el alta, representada como el último paso del proceso terapéutico. El profesional indicaba que se había apoyado en diversas instituciones para difundir el pictograma.

La metodología de la clínica contemplaba un proceso escalonado

La metodología descrita contempla un proceso escalonado que comienza con la evaluación inicial y continúa con un tratamiento planificado, revisiones periódicas y seguimiento continuado.

Ese funcionamiento coincide además con la actividad que la propia Clínica Diálogo venía difundiendo desde su apertura en 2017, centrada principalmente en la atención temprana y el tratamiento de trastornos del lenguaje y del desarrollo infantil.

En la investigación ha trascendido además que era habitualmente la madre quien acompañaba al niño a las sesiones con el logopeda, circunstancia que confirma que no se trataba de una primera consulta. Precisamente por ello, el Grupo de Homicidios revisa las conversaciones mantenidas entre ambos para comprobar si existió algún desencuentro previo o cualquier otro elemento que pueda resultar relevante para esclarecer el móvil del crimen.

La documentación pública de la clínica también mostraba el interés de Vicent por combinar distintas disciplinas sanitarias, una línea profesional que pretendía ampliar cursando el grado de Psicología cuando fue asesinado.

Las principales incógnitas que siguen abiertas en la investigación

Mientras tanto, el Grupo de Homicidios continúa tratando de verificar la versión ofrecida por David G. S., quien confesó haber matado al logopeda tras interpretar que su hijo estaba siendo víctima de una agresión sexual el pasado 15 de junio. Para ello, los investigadores analizan los dispositivos intervenidos a Vicent con el objetivo de comprobar si contienen algún tipo de material pedófilo u otros archivos de interés para la causa. Paralelamente, también se estudia la citada mancha hallada en la ropa de la víctima y el resto de muestras recogidas durante la inspección de la clínica. Además, tambien se ha atendido la situación del menor.

La reconstrucción cronológica de lo ocurrido aquella tarde constituye otra de las prioridades de la investigación. Según el relato del detenido, tras dejar a su hijo con el profesional, abandonó la clínica por un tiempo y regresó poco después para recoger al menor. Al entrar, asegura que escuchó un grito, por lo que irrumpió en la consulta antes de la hora estipulada. En este punto de los hechos, los agentes tratan de determinar cómo David consiguió volver a acceder al establecimiento, cuya puerta dispone de un sistema de apertura controlada desde el interior, y si pudo manipular el acceso durante la salida previa para facilitar posteriormente su reentrada.

Los investigadores también reconstruyen los minutos posteriores al crimen. Según las diligencias, tras la agresión mortal con arma blanca, el ahora investigado permaneció todavía en el interior de la clínica. Poco después llegó un niño de nueve años que tenía cita con el logopeda y fue el propio detenido quien abrió la puerta y le dijo que Vicent no estaba. El menor regresó junto a su madre y le explicó que un hombre con "cara de enfadado" le había comunicado que ese día no habría sesión. Después, David abandonó el lugar con su hijo, regresó a su domicilio en Benimàmet, se lavó las manos y acudió a la comisaría de Burjassot para entregarse y confesar el homicidio.

Mientras la investigación continúa, el entorno de Vicent pide la máxima prudencia ante la versión ofrecida por el detenido. Familias que acudían a la Clínica Diálogo, vecinos del barrio de Marxalenes y personas próximas al logopeda han destacado públicamente su profesionalidad y el trato cercano que dispensaba a los menores, al tiempo que muestran su confianza en que las diligencias policiales y los informes periciales permitan esclarecer qué ocurrió. El acusado del homicidio permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza.