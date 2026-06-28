Redacción Galicia Europa Press 28 JUN 2026 - 19:43h.

El crimen se produjo a las 13:30 horas en la Travesía dos Rosales de A Coruña, cerca de la casa de la víctima

La Policía está buscando al presunto agresor, que tiene las manos tatuadas, y no descarta ajuste de cuentas

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A CoruñaLa Policía Nacional está investigando la muerte violenta de un hombre en plena calle y a plena luz del día este 28 de junio en la ciudad de A Coruña. Recibió una puñalada en el cuello, desangrándose.

Fuentes oficiales han trasladado a Europa Press que no hay detenidos por el momento, tras producirse el crimen a las 13:30 horas concretamente en un punto de la Travesía dos Rosales.

Así lo detalló el 112 regional, que envió a sanitarios del 061 al lugar, así como a los agentes de Policía Local y Nacional. Aunque el caso está bajo secreto de las actuaciones, el diario 'La Voz de Galicia' publica más detalles.

Por ejemplo, que el suceso ocurrió cerca de la casa donde vivía la víctima junto a su madre. Fue sorprendida por el agresor, que con un arma blanca, le asestó un corte profundo que le condujo al fallecimiento.

Buscan al autor del ataque: tiene las manos tatuadas

El mismo medio indica que los investigadores no descartan que la motivación del autor del ataque haya sido un ajuste de cuentas. Pues algunas fuentes cercanas aseguran que el agredido se peleó con otro individuo en San Juan.

En cualquier caso, los agentes están tratando de dar con el paradero del responsable del homicidio, con un llamativo dato: tiene las manos tatuadas.