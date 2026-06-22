Mabel Cupet Sevilla, 22 JUN 2026 - 16:30h.

Los familiares de la joven han difundido un comunicado en el que destacan las muestras de cariño y el respaldo de vecinos e instituciones

El municipio de Gerena, que decretó tres días de luto, se ha volcado con la familia durante los últimos días

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La familia de Ángela, la joven asesinada el pasado viernes en la localidad sevillana de Gerena, ha querido trasladar públicamente su agradecimiento por las numerosas muestras de apoyo, cariño y solidaridad recibidas durante los últimos días por parte de vecinos, colectivos e instituciones del municipio.

A través de un comunicado remitido al Ayuntamiento de Gerena, los familiares han expresado su reconocimiento a toda la localidad por el acompañamiento mostrado en unos momentos especialmente difíciles.

"Hemos sentido el calor de todo el pueblo y el consuelo de todos vosotros", señala el mensaje difundido por la familia, que ha querido agradecer de forma especial la cercanía y el respaldo recibidos desde que se produjeron los hechos.

Reconocimiento a vecinos, entidades y centros educativos

En el escrito, los familiares hacen extensivo su agradecimiento a las hermandades y parroquias de Gerena, así como a las distintas entidades locales que han mostrado su apoyo durante estos días.

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También han querido destacar el acompañamiento recibido por parte de la comunidad educativa del CEIP Fernando Feliú y del IES Gerena, centros estrechamente vinculados al entorno de la joven y que han vivido con especial impacto la pérdida. Asimismo, la familia ha tenido palabras de reconocimiento para el Ayuntamiento de Gerena por la asistencia prestada desde el primer momento.

Apoyo psicológico y social

Según recoge el comunicado, el Consistorio puso a disposición de la familia distintos recursos de apoyo, entre ellos servicios de atención psicológica y trabajadores sociales, con el objetivo de ayudarles a afrontar una situación de enorme dificultad.

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Los familiares han valorado especialmente esta atención, así como el acompañamiento institucional recibido durante los días posteriores a la tragedia.

"Desde el primer momento han puesto todos los servicios a nuestra disposición, ayudándonos a encauzar esta situación de la mejor manera posible", señalan en el mensaje.

Un municipio marcado por la conmoción

La muerte de Ángela provocó una profunda conmoción en Gerena, una localidad que durante los últimos días se ha volcado con la familia y ha mostrado numerosas muestras de solidaridad y afecto.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en una vivienda situada en la Avenida de la Estación. Tras recibir un aviso, los servicios de emergencia y la Guardia Civil se desplazaron hasta el inmueble, donde fueron hallados sin vida la joven y su padre.

Desde entonces, vecinos, colectivos, centros educativos e instituciones locales han expresado públicamente su pesar y han acompañado a los familiares en unos momentos especialmente duros.

La madre de Ángela, que se encontraba fuera del domicilio cuando ocurrieron los hechos y que fue quien encontró los cuerpos, tuvo que recibir asistencia sanitaria tras sufrir una fuerte crisis de ansiedad.

La luz de Ángela seguirá brillando

El comunicado de la familia concluye con un emotivo recuerdo a la joven y con un mensaje de agradecimiento dirigido a toda la población.

"La luz de Ángela seguirá brillando en todos nosotros, en todo el pueblo de Gerena y en todas las personas que la conocieron", expresan sus familiares.

"Muchas gracias a todos. Siempre te llevaremos en el corazón. Luz en el cielo, Ángela", finaliza el escrito, con el que la familia ha querido devolver el cariño recibido por parte de sus vecinos y de todas las personas que les han acompañado durante estos días de duelo.