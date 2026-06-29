Confinada una pedanía de Calzada de Calatrava, Ciudad Real, por el humo de un incendio

La carretera CR-P 5041 se encuentra cerrada al tráfico desde Calzada de Calatrava hasta Huertezuelas por el humo del incendio

Los Bomberos y la UME siguen trabajando para contener el fuego en Tamarite, Huesca, que afecta a 4.000 hectáreas: un incendio "muy alargado"

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La pedanía de Huertezuelas, ubicada en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), ha sido confinada este lunes por el humo de un incendio que moviliza a 27 medios, ocho de ellos aéreos, y a 111 efectivos.

Además, la carretera CR-P 5041 se encuentra cerrada al tráfico desde Calzada de Calatrava hasta Huertezuelas (Ciudad Real) por el humo del incendio, que ha sido declarado de nivel 2.

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Según la información del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (Infocam), el fuego afecta a la pedanía de Huertezuelas, perteneciente a Calzada de Calatrava.

De acuerdo a la información publicada en el portal web del Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fuego ha sido detectado a las 14:36 horas por un vigilante fijo y por el momento se desconocen las causas.