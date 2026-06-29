Confinada una pedanía de Calzada de Calatrava, Ciudad Real, por el humo de un incendio
La carretera CR-P 5041 se encuentra cerrada al tráfico desde Calzada de Calatrava hasta Huertezuelas por el humo del incendio
Los Bomberos y la UME siguen trabajando para contener el fuego en Tamarite, Huesca, que afecta a 4.000 hectáreas: un incendio "muy alargado"
La pedanía de Huertezuelas, ubicada en Calzada de Calatrava (Ciudad Real), ha sido confinada este lunes por el humo de un incendio que moviliza a 27 medios, ocho de ellos aéreos, y a 111 efectivos.
Además, la carretera CR-P 5041 se encuentra cerrada al tráfico desde Calzada de Calatrava hasta Huertezuelas (Ciudad Real) por el humo del incendio, que ha sido declarado de nivel 2.
Según la información del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (Infocam), el fuego afecta a la pedanía de Huertezuelas, perteneciente a Calzada de Calatrava.
De acuerdo a la información publicada en el portal web del Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias), el fuego ha sido detectado a las 14:36 horas por un vigilante fijo y por el momento se desconocen las causas.