En la mañana de este viernes 26 de junio, los destinados a sofocar las llamas en Tamarite de Litera, serán relevados con otras 13 brigadas

Las llamas han obligado a evacuar a 240 vecinos de tres municipios

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El operativo de extinción del incendio forestal originado este pasado jueves 25 en Tamarite de Litera, Huesca y que afecta a unas 4.000 hectáreas trabajó durante toda la madrugada de este viernes para contener el fuego con un contingente formado por Bomberos del Gobierno de Aragón y efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

El dispositivo desplegado está ntegrado por nueve brigadas terrestres, nueve autobombas, máquinas bulldozer, un equipo de la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) asignada en Aragón y los efectivos de la UME, ha informado el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales del Gobierno de Aragón (Infoar).

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Un incendio "muy alargado"

En la mañana de este viernes 26 de junio, estos medios destinados a sofocar las llamas en Tamarite de Litera, serán relevados con otras 13 brigadas (6 terrestres y 7 helitransportadas) a las que habrá que sumar 8 autobombas, 5 bulldozer y dos secciones de la UME.

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Además, a los medios aéreos de la Comunidad Autónoma de Aragón se sumarán 3 hidroaviones, 3 anfibios "zapatones" y 2 Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), así como un avión de carga en tierra y un avión anfibio de la Comunidad Autónoma de Valencia.

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El Infoar ha destacado que se trata de un incendio "muy alargado" y que la superficie afectada es "principalmente agrícola, como monte bajo y algo de pinar".

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Las llamas han obligado a evacuar a 240 vecinos de tres municipios: Azanuy, Calasanz y Alins del Monte y han motivado al Gobierno de Aragón a activar el nivel dos en situación operativa dos del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales (Procinfo) en fase de Emergencia.

Otro incendio en Navarra

Efectivos de Bomberos y medios aéreos también trabajaron este pasado jueves en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado en Ezcabarte, en las faldas del monte San Cristóbal.

El aviso por el fuego se ha dado a las 17:42 horas. El incendio se ha originado en un campo situado en la falda del monte, cerca del punto kilométrico 2,4 de la carretera NA-4210, en el término de Makirriain, y se ha propagado a una zona de pinar, según ha informado el 112 Sos Navarra.

En las labores de control y extinción intervienen en estos momentos efectivos de los parques de bomberos de Cordovilla, Trinitarios, Estella, Lodosa, Sangüesa y Tudela, así como brigada helitransportada.

El dispositivo se completa con dos helicópteros, guardas forestales de Medio Ambiente y Policía Foral.