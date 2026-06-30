El acusado se hizo amigo de los padres de las menores y se ofreció a cuidarlas mientras estos trabajaban

Las pruebas que pueden confirmar o descartar la denuncia de abusos sexuales tras el crimen de Vicent, el logopeda de Valencia

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La Fiscalía de Cantabria solicita 24 años de prisión a un acusado de abusar sexualmente de dos niñas, con 3 y 6 años, durante dos años.

El juicio contra este hombre, según informa el Tribunal Superior de Justicia, tendrá lugar este miércoles en la Sección tercera de la Audiencia Provincial. La Fiscalía explica en su escrito de acusación que los padres de las menores trabajaban como cocineros en un restaurante en el que el acusado se encargaba de labores de limpieza.

A raíz de la amistad surgida, añade el ministerio público, el acusado se ofreció a cuidar a las hijas del matrimonio, ya que cuando trabajaban no tenían con quien dejarlas, y supuestamente en esos momentos abusó sexualmente de ellas. Los hechos tuvieron lugar entre los años 2012 y 2014. La madre presentó denuncia en 2024 y meses después también lo hizo la hija mayor, que ya es mayor de edad.

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La Fiscalía ha solicitado 24 años de prisión

Por estos hechos, que califica como dos delitos continuados de abuso sexual a menores y un delito de abuso sexual con penetración hacia una de ellas, la Fiscalía solicita 24 años de prisión, 20 años de alejamiento e incomunicación respecto de una de las chicas, y 7 años respecto de la otra.

También pide 24 años de libertad vigilada y otros tantos de inhabilitación para cualquier actividad que conlleve contacto con menores. En concepto de responsabilidad civil, interesa que el acusado indemnice con 10.000 euros a cada una de las chicas por los daños psicológicos y morales que les ha causado.

La acusación, por su parte, coincide con el ministerio público en las penas de prisión, pero pide que las penas de alejamiento e incomunicación sean más elevadas: 28 años respecto de una de ellas y 11 años respecto de la otra. También solicita mayores indemnizaciones: 30.000 para la primera y 20.000 euros para la segunda.