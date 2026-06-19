Iván Sevilla 19 JUN 2026 - 18:30h.

La red de trenes autonómicos ha añadido el símbolo morado a sus máquinas PIE de estaciones para que sean "un entorno seguro"

Activo las 24 horas para prestar ayuda a usuarios, el servicio lo gestionan operadores que recibieron formación específica en la materia

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BarcelonaPuntos lila fijos contra la violencia machista en la red de trenes autonómicos catalanes. Ferrocarrils de la Generalitat de Cataluña (FGC) ha creado 280 en total para su atención inmediata, incluyendo los episodios de acoso sexual.

Ante cualquier situación violenta contra la mujer que se viva, se vea o se sospeche en las estaciones, toda persona podrá usar las máquinas de información y emergencia para dar aviso de lo ocurrido rápidamente.

Según informó este 16 de junio el Govern, ya está en funcionamiento el servicio en todos los puntos denominados PIE que ya había ubicados en zonas como andenes o inmediaciones a los accesos a los convoyes.

Con una pegatina de color violeta, se pueden identificar con una sola mirada en estaciones como las de las líneas Barcelona-Vallès y Llobregat-Anoia. Su utilización es muy intuitiva, pulsando el botón que hay.

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Activos las 24 horas y también disponible en el móvil

Estos puntos morados están activos las 24 horas del día, conectados con los operadores que trabajan en el Centro de Mando Integrado (CCI) de FGC en Rubí. Son los que atienden las peticiones de ayuda.

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En caso de producirse alguna acción de acoso por razón de género, sexual o agresión machista, los usuarios pueden alertar de ello también a través de la app móvil de Ferrocarrils, que ha incorporado la nueva funcionalidad.

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Los empleados que asisten y se ocupan del servicio han recibido una formación específica inicial en la materia para poder dar una respuesta adecuada a este tipo de situaciones.

La policía catalana ha impartido el curso que durante los próximos años los operadores repetirán para actualizarse en el marco del Plan de Entrenamiento Permanente (PEP).

Brindar "un entorno seguro y de confianza a usuarios"

El objetivo de la iniciativa de instalar estos puntos lila estaba englobado en la "política común prevenir y abordar las violencias machistas en todo el sistema de transporte público", explicó la consejera de Territorio Silvia Paneque.

"FGC hace tiempo que trabaja de forma decidida en este ámbito. Con esta idea se refuerza la línea de trabajo que queremos continuar coordinando", reconoció.

Mientras que, por su parte, el presidente de la compañía, Carles Ruiz Novella, destacó que pretenden brindar "un entorno seguro y de confianza a los usuarios" de los trenes.

"Seguimos desarrollando mejoras que contribuyan a que ninguna persona deje de coger el transporte público por una percepción", explicó en ese mismo sentido.

Aprender a identificar situaciones de violencias sexuales

Las 280 máquinas PIE con el nuevo servicio complementa la campaña que lanzó FGC titulada 'Tolerancia cero con la violencia machista' en 2025 para disuadir los comportamientos de esta índole en la red ferroviaria catalana.

Desde el Ejecutivo autonómico recordaron que el personal de la empresa que trabaja en estaciones y convoyes obtuvo igualmente formación para aprender a identificar situaciones de violencias sexuales o de discriminación a personas LGTBIQ+.

El 57 % de usuarias admitió haber sufrido acoso en el transporte público

Cabe recordar que en la primera Encuesta de Acoso Sexual en el Transporte Público en el área de Barcelona, más de la mitad de las usuarias que participaron en ella admitieron que habían sufrido algún episodio de este delito.

Ese resultado se publicó en un informe del 2020 y hacía referencia a lo que habían experimentado las pasajeras habituales del servicio en los dos últimos años.

Un 43,2 % de ellas reconoció haber vivido al menos alguna vez invasiones de espacio o acercamientos excesivos y un 25,9 % expresó que había escuchado silbidos o comentarios sobre su cuerpo o la forma de vestir.

Por edades, hasta un 91,6 % de las usuarias de 16 a 29 años habían sufrido el acoso sexual, la mayoría de ellas cuando viajaban solas.