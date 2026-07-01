La Junta de Castilla-La Mancha ha asumido la tutela de la hija recién nacida de la madre investigada por la muerte violenta de su hijo Lucas

La madre del niño presuntamente asesinado en Garrucha, Almería, dará a luz el mes que viene

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La Comisión Provincial de Protección a la Infancia de Guadalajara ha asumido la tutela legal de la hija recién nacida de Bárbara Ysmar B.O., quien se encuentra en libertad provisional mientras es investigada por la muerte violenta de su hijo de cuatro años, Lucas, ocurrida en Garrucha (Almería). La medida pretende garantizar la protección de la menor mientras continúa el procedimiento judicial relacionado con el crimen del niño.

La resolución, fechada el 24 de junio y a la que ha tenido acceso EFE, declara a la bebé, nacida el pasado 14 de mayo, en situación de desamparo y establece que permanezca bajo acogimiento familiar de urgencia con una familia ajena. La decisión ha sido adoptada por la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, provincia en la que la madre fijó su residencia tras abandonar la prisión el pasado mes de abril, después de obtener la libertad provisional por la inminencia del parto.

Según recoge la resolución, la Administración considera necesario adoptar esta medida para evitar posibles situaciones de riesgo, violencia o desprotección para la recién nacida, teniendo en cuenta la situación procesal de su madre.

Actualmente, Bárbara Ysmar B.O. está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vera (Almería) por los presuntos delitos de asesinato y maltrato habitual, en el marco de la investigación por la muerte de su hijo.

El abuelo materno recurrirá la decisión

Por su parte, Martín Ricardo Bravo, abuelo materno de ambos menores y personado como acusación particular en la causa, ha manifestado desde el inicio de la instrucción su intención de hacerse cargo de la recién nacida.

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Su abogado, José Luis Martínez, ha anunciado que recurrirá la resolución de la Administración con el objetivo de solicitar que la custodia de la menor recaiga en su abuelo. El procedimiento judicial tiene su origen en el 3 de diciembre de 2025, cuando Lucas, de cuatro años, fue hallado muerto de forma violenta. Su cuerpo apareció oculto en un búnker situado en la playa de Garrucha, en Almería, un crimen que conmocionó a la localidad y que continúa siendo investigado por la Justicia.

Tras el hallazgo del menor fue detenido e ingresó en prisión provisional Juan David R.C., pareja de la madre y principal investigado por el crimen.

La propia Bárbara Ysmar B.O. también ingresó inicialmente en la prisión de El Acebuche (Almería), aunque recuperó la libertad provisional la pasada primavera debido a la proximidad del nacimiento de su hija. Mientras avanza la investigación judicial, la recién nacida permanecerá bajo la protección de los servicios sociales de Castilla-La Mancha hasta que se determine de forma definitiva su situación.