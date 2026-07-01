Siete heridas leves y con contusiones en un accidente entre un bus de la EMT de Valencia y una furgoneta

Siete mujeres han resultado heridas leves tras la colisión entre un autobús de la EMT y una furgoneta en la avenida Campanar de Valencia

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Siete mujeres han resultado heridas de carácter leve después de verse implicadas en un accidente de tráfico entre un autobús de la EMT y una furgoneta en la avenida Campanar, en la ciudad de València. El siniestro obligó a movilizar varios recursos sanitarios para atender a las personas afectadas. El incidente tuvo lugar este martes, alrededor de las 19:15 horas, en una de las principales vías de acceso de la capital valenciana.

Un autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y una furgoneta colisionaron

Esto ha provocado que varias ocupantes del autobús sufrieran contusiones y heridas leves, tras recibir el aviso, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) movilizó un amplio dispositivo sanitario para atender la emergencia. Hasta el lugar del accidente acudieron una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) de Enfermería, una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y una ambulancia de transporte urgente, que prestaron asistencia a las personas afectadas.

Los equipos médicos atendieron a siete mujeres, todas ellas con heridas leves y contusiones derivadas del impacto. De las siete heridas, cinco mujeres, con edades comprendidas entre los 22 y los 62 años, fueron trasladadas al Hospital Universitari i Politècnic La Fe para una valoración más exhaustiva y recibir atención médica.

Las otras dos afectadas optaron por desplazarse por sus propios medios a un centro sanitario, al presentar lesiones de menor consideración.