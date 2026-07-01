ATLAS 01 JUL 2026 - 14:08h.

El artista británico ofreció un espectáculo en el Roig Arena en el que recorrió más de cinco décadas de trayectoria musical, interpretando algunos de los temas más emblemáticos de su carrera

La actuación destacó por la puesta en escena, la conexión constante con el público y un repertorio que reunió clásicos del rock y el pop ante miles de asistentes

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ValenciaRod Stewart protagonizó una de las grandes citas musicales celebradas en el Roig Arena con un concierto en el que volvió a demostrar por qué es una de las figuras más reconocidas del panorama internacional. El cantante británico ofreció un espectáculo en el que combinó algunos de los mayores éxitos de su extensa trayectoria con una producción cuidada y una puesta en escena diseñada para mantener la energía durante toda la noche.

Desde el inicio del concierto, Stewart conectó con el público, que respondió cantando y acompañando cada interpretación. El repertorio incluyó temas que han marcado varias generaciones y que siguen siendo parte esencial de sus actuaciones en directo.

Un recorrido por toda una carrera

A lo largo del espectáculo, el artista alternó momentos de mayor intensidad con otros más emotivos, creando un ritmo dinámico que mantuvo la atención de los asistentes, en una actuación muy esperada después de que el británico tuviera que recibir oxígeno en el escenario en otra actuación en Estados Unidos.

El público respondió con entusiasmo durante toda la actuación, participando de forma activa y ovacionando al cantante al finalizar muchos de los temas. Esa complicidad entre artista y asistentes fue uno de los aspectos más destacados de la noche y convirtió el concierto en una celebración de una carrera que supera las cinco décadas sobre los escenarios.

Con esta actuación, el Roig Arena volvió a consolidarse como un espacio preparado para albergar grandes eventos musicales internacionales. La presencia de Rod Stewart reforzó la programación del recinto y confirmó su capacidad para atraer a artistas de primer nivel y a miles de espectadores. El concierto dejó una imagen de un pabellón entregado a la música y demostró que el cantante británico mantiene intacto el carisma que lo ha convertido en uno de los nombres más importantes de la historia del rock y el pop.