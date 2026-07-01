Ha despedido en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al equipo de la Agencia Española de Cooperación enviado a Venezuela para brindar apoyo internacional

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La reina Letizia, junto con el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha despedido hoy aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) enviado a Venezuela para brindar apoyo internacional y prestar su ayuda ante las necesidades sanitarias urgentes derivadas del devastador doble terremoto que hace justo una semana sacudió con especial crudeza al norte del país.

Desde el lugar, apenas instantes antes del inicio del viaje de estos efectivos al país sudamericano, la reina se ha dirigido a todos ellos para expresarles su agradecimiento y destacar la importante labor que van a desarrollar para tender a la mano a quienes en estos momentos están sufriendo los estragos del devastador seísmo, cuyo balance de víctimas no deja de aumentar, con multitud de personas aún desaparecidas entre los escombros.

El discurso de la reina Letizia al equipo enviado a Venezuela por los terremotos

"La razón por la que hemos convocado aquí, a esta hora y en este aeropuerto a la prensa, sois vosotros, los más de 40 profesionales que, con próximas rotaciones y precedidos por el personal de la UME y de los servicios de Emergencias de comunidades autónomas, vais a desplegar todas las capacidades del hospital de campaña de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo para atender y cubrir las necesidades sanitarias, logísticas y de agua, energía y saneamiento de la población afectada por los terremotos del norte de Venezuela. Así que, más allá de desearos que vaya lo mejor posible, teniendo en cuenta la dureza y las dificultades esperables, quiero también destacar la importancia del trabajo que vais a hacer, acompañados además y reforzados por la sociedad civil a través de diversas ONG y de algunas empresas", ha señalado la reina al inicio de su discurso.

"Eso demuestra, además, la respuesta efectiva que obtiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela", ha añadido, antes de continuar ensalzando el trabajo de los efectivos enviados.

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"La cooperación y la ayuda humanitaria españolas, más allá de cómo se gestione y cómo se articule, tiene algo que yo he estado viendo en estos últimos años: y es el modo en el que tendéis la mano a quienes lo están pasando mal. Lo hacéis con profesionalidad, con rigor y con mucho cariño. La manera en la que acompañáis y ayudáis a quienes sufren… La sociedad española es muy consciente y os lo agradece. Gracias", les ha expresado.

El discurso del ministro de Exteriores, José Manuel Alabares, anuncia un nuevo paquete de ayuda financiera

Por su parte, el ministro de Exteriores también se ha pronunciado ensalzando la labor de los enviados, destacando al mismo tiempo el "orgullo para el pueblo español" por la labor que realizan.

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"Los hombres y mujeres que vais a ocuparos de ese hospital de campaña, representáis lo mejor de nuestra Sanidad, lo mejor de la solidaridad española. Tenéis todo el apoyo de la Agencia Española de Cooperación, del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Gobierno de España, y vamos a estar también al lado de Venezuela cuando llegue el momento de la reconstrucción", ha señalado Albares, justo antes de avanzar la adopción de una medida especial con una partida económica para la ayuda.

"También os anuncio que hoy mismo va a haber un nuevo paquete de ayuda financiera: 300.000 euros para poder trasladar material de refugio, que se suma a los rescatistas, que se suma a este equipo de campaña que desde la Agencia Española de Cooperación y desde el Ministerio de Exteriores desplegamos, y que ahora va a intentar ayudar también a ofrecer refugio, aunque sea en estas dramáticas circunstancias a las personas que han perdido incluso sus casas", ha comunicado.

Por último, se ha dirigido igualmente a la reina: "Quiero también agradecer a su majestad que se haya desplazado hoy aquí para acompañarnos en esta despedida, esta salida, del equipo USAR, así que, muchas gracias. Sois un orgullo para el pueblo español y nuestros ciudadanos. Cuidaos mucho y os deseo que tengáis mucho éxito en vuestra tarea. Gracias de corazón, orgullo y mucho ánimo", ha finalizado.