Muere de forma repentina Manolo Arjona, uno de los históricos integrantes de Locomía, a los 58 años

Celia Molina Barcelona, 01 JUL 2026 - 15:39h.

El artista ha muerto de forma súbita en su residencia de Viladecans, Barcelona, en la madrugada de este miércoles 1 de julio

Luis Font carga contra su hermano Xavier por echarle de 'Locomía': "He estado 27 años con depresión"

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Manolo Arjona, uno de los exintegrantes de la mítica banda de los años 80, Locomía, ha fallecido en la madrugada de este miércoles 1 de julio en su residencia de Viladecans, Barcelona. Según informa 'El Español', la muerte se ha producido sin previo aviso y de forma súbita, pues el artista "se acostó y no se levantó", sin que, de momento, se hayan dado más detalles de la causa del deceso.

Los primeros datos revelan que el cantante, que también se encargó de crear los inolvidables diseños que lucieron los cuatro miembros del grupo, pasó la jornada de ayer con absoluta normalidad, pues estuvo pintando, afición a la que dedicaba la mayor parte de su tiempo desde que se retiró de la vida pública.

Sus restos mortales serán velados en Viladecans

Sus restos mortales serán velados en el tanatorio Àltima Viladecans, donde familiares, amigos y personas cercanas podrán despedirse de quien contribuyó a escribir una de las páginas más originales de la música pop española, junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Passchier. Los cuatro revolucionaron el panorama musical de los años 80 con su apuesta por la electrónica y por el uso indiscriminado de hombreras y abanicos, que se convirtieron en su principal insignia.

Informativos Telecinco se ha puesto en contacto con el tanatorio para confirmar la noticia, corroborando que el cuerpo sin vida de Manolo Arjona Velasco será trasladado allí en las próximas horas. "No podemos confirmar todavía los horarios en los que será velado", nos ha dicho la responsable del lugar.

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Luis Font se despide de su excompañero en redes sociales

Luis Font (57) ha sido, precisamente, el primero que se ha despedido de él a través de sus redes sociales: "Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones", ha escrito en un storie con una infografía del fallecido y unas alas de ángel. Tampoco ha dado más detalles sobre lo ocurrido.

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La maldición de Locomía

Aunque Manolo Arjona, tras la época dorada del grupo, decidió llevar una vida discreta y tranquila, alejada de los focos y de los medios de comunicación, Luis sí que ha sido protagonista de varias noticias en los últimos años pues, tras confesar sus problemas de adicción, tuvo que cantar en el metro para ganarse la vida. En varias entrevistas, Font reveló que, a pesar de haber sido uno de los artistas más famosos de aquella época, llegó incluso a vivir en la calle.

Tampoco tuvieron suerte otros de los integrantes de la mítica banda, pues Francesc Picas murió también en el año 2023, tras haber dejado la música para estudiar la carrera de piscología, mientras se ganaba la vida trabajando como portero en una residencia de ancianos. Xavier Font, fundador del grupo, anunció también que padecía cáncer en el año 2024 y Santos Blanco y Frank Romero, ambos exmiembros de la famosa agrupación, fallecieron trágicamente con solo un mes de diferencia a mediados de 2018.

Por todo ello, se dice que los distintos artistas que levantaron los abanicos de Locomía sufrieron una maldición, hoy acrecentada por la inesperada muerte de Arjona en la ciudad de Barcelona.