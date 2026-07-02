Los menores, niños y niñas, sin escolarizar, no saben hablar o tienen graves dificultades para comunicarse

El menor de los niños tiene 18 meses y la mayor es una chica de 18 años con un discapacidad intelectual

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La Policía ha encontrado a 16 niños viviendo en condiciones inhumanas en una casa en ruinas, en Ohio, en EEUU . Los padres y abuelos han sido detenidos este miércoles y acusados de una docena de delitos graves, entre ellos el de maltrato infantil, según informaron las autoridades. Los menores de ambos sexos al parecer han permanecido encerrados durante cuatro años en una habitación de apenas cuatro metros.

El sheriff del condado de Vinton, Ryan Cain ha calificado el estado de la casa de "repugnante" explicando que todo estaba lleno de excremento humano. "La mayoría de nuestro ganado vive en mejores condiciones que estos niños", ha asegurado Cain, en una conferencia de prensa el miércoles. El fiscal general de Ohio, Andy Wilson, ha asegurado que no podía quitarse de la cabeza el olor de la casa, según la NBC, que ha publicado la noticia.

Los detenidos son Gary Siders Junior y su padre Gary Siders , Christina Siders y Elizabeth Siders son los progenitores y abuelos de los menores, de ambos sexos, de 18 meses hasta la mayor de 18 años con discapacidad psíquica . El juez, se les impuso una fianza de 300.000 dólares en efectivo y se les prohibió contactar entre sí o con los niños.

Encerrados y aislados sin asistir a la escuela: con dificultades para hablar

El fiscal general ha impulsado una investigación en paralelo a la que realiza la Oficina de Investigación Criminal de Ohio y la oficina del sheriff local tras el descubrimiento de los niños en la casa de Hamden, donde al parecer llevaban encerrados cuatro años en una habitación de 3,6 por 3,6 metros.

Hamden, un pueblo de menos de 1000 habitantes, se encuentra a unos 96 kilómetros al sureste de Columbus. Los niños fueron trasladados al hospital; algunos ya han sido examinados y dados de alta. Uno de ellos estuvo ingresado en cuidados intensivos, según Wilson, y dos fueron trasladados en avión a centros de traumatología de nivel uno debido a la gravedad de sus lesiones.

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Algunos de los niños no pueden comunicarse en absoluto, y otros tienen dificultades para hablar, según informaron las autoridades. Ninguno estaba matriculado en la escuela y la mayor, de 18 años y con discapacidad intelectual, no sabe escribir su propio nombre.