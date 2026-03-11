Los abogados de los progenitores inciden en que el caso no debe responder a una causa penal y que "nunca debió salir" de los servicios sociales

La defensa del matrimonio que encerró a sus hijos durante años en Oviedo asegura que "no hay casa de los horrores": "Es un aislamiento voluntario"

La Audiencia Provincial de Oviedo está celebrando el juicio por lo ocurrido en la denominada ‘casa de los horrores de Oviedo’, donde unos padres mantuvieron a sus tres hijos menores de edad encerrados durante cuatro años. La acusación pide para el matrimonio penas de hasta 25 años y cuatro meses de cárcel por violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal, pero las defensas de la pareja han insistido en la primera sesión del juicio en que no existió una conducta criminal y han subrayado que los niños “echan de menos a sus padres y “no tienen ningún temor” respecto a ellos ni “ningún ánimo de aversión”.

Así lo ha asegurado el letrado de la madre de los niños, Javier Muñoz, quien ha señalado que los pequeños mantienen contacto telefónico con sus progenitores, que permanecen en prisión preventiva desde abril de 2025, cuando fueron detenidos después de que una alerta vecinal destapase el caso y motivase la intervención policial.

La defensa de los padres de la ‘casa de los horrores de Oviedo’ rechaza la conducta criminal

Durante su discurso, y en el centro de su línea estratégica, tanto la defensa de la madre como la del padre de los niños han insistido en que no hubo una conducta criminal, sino una situación de aislamiento voluntario, recalcando de este modo que el caso debió abordarse desde los servicios sociales y no a través de la jurisdicción penal.

Rechazan, por tanto, la tesis de la acusación, –que apela a la comisión de delitos de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y detención ilegal–, al tiempo en que inciden en la naturaleza de las causas que llevaron a la familia al aislamiento: la pandemia del coronavirus.

Al respecto, uno de los abogados ha apuntado que la situación llegó provocada por “un temor irracional al mundo exterior” motivado, “sobre todo, por el miedo al covid”, añadiendo, en ese sentido, que los padres no abandonaron a sus hijos, sino que se preocuparon de ellos volcándose en el cuidado de una forma “extravagante o heterodoxa”, pero no delictiva.

Por todo ello, los representantes legales de los progenitores buscan la absolución para el matrimonio, incidiendo en ese eje que trata de probar que el caso no debe responder a una causa penal, sino a uno relativo a los servicios sociales y asistencia familiar. Todo, además, buscando que los pequeños, –que permanecen bajo la custodia del Principado–, y sus padres puedan volver a estar juntos, con supervisión institucional y asistidos con apoyo profesional.

“Confiamos en que esto salga del foro penal y vaya al foro del que nunca debió salir, que es el de los servicios sociales”, han señalado los abogados, en declaraciones recogidas por La Nueva España.

La acusación pide 25 y cuatro meses de cárcel por el encierro de los niños

En el otro lado, la acusación incide en la gravedad del caso y la situación en la que se encontraban los tres hijos del matrimonio, –dos gemelos de ocho años y otro niño de diez–, que permanecieron encerrados por sus padres entre 2021 y abril de 2025, hasta que el 28 de abril éstos fueron detenidos gracias una alerta vecinal que advirtió la extraña situación que ocurría en el interior de la vivienda alquilada en la que residían, en Fitoria, a escasa distancia del centro de Oviedo.

Durante todo ese tiempo, los menores no habían tenido contacto en el exterior. Ni siquiera para salir al jardín de la casa. Vivían plenamente aislados, dormían en cunas de bebé, rodeados de excrementos y entre el alijo de medicamentos con el que sus padres les trataban sin asistencia médica.

Sin contacto con otras personas, los niños nunca fueron escolarizados en España, por lo que los gemelos no sabían leer ni escribir. Tampoco tenían un seguimiento sanitario sobre su salud y no conocían a otras personas, siendo sus padres, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, las únicas personas con las que tenían contacto.

Tras la denuncia de una vecina inquietada por la situación, la Policía realizo una vigilancia durante varios días en la vivienda, comprobando así que los menores vivían allí recluidos y que el padre apenas salía a la puerta de su casa para recoger la comida a domicilio que solicitaba desde allí.

En esa situación, y según refiere la acusación, los menores experimentaban distintos problemas asociados a ese aislamiento, destacando las implicaciones psicológicas, físicas y conductuales de permanecer cuatro años encerrados en esas condiciones. Entre ellas, tenían problemas de control de esfínteres por el uso de pañales durante mucho tiempo, caminaban encorvados, con dificultades, y tenían irritaciones en la piel, siendo que convivían entre una gran cantidad de basura y en pobres condiciones higiénicas.

No en vano, el día en que fueron liberados llamó la atención su reacción al tener contacto, por fin, con el exterior.

En su acusación, la Fiscalía mantiene también que los niños padecen distocia social, un desajuste y retraso en lo que se refiere al desarrollo de sus relaciones sociales.

Por todo ello, el Ministerio Público pide por el delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar dos años y cuatro meses de prisión, la pérdida de la patria potestad y la prohibición de acercarse a los menores durante tres años y cuatro meses. Ya ello suma, por tres delitos de detención ilegal con el agravante de parentesco, la petición por cada uno de ellos de siete y ocho meses de prisión, inhabilitación para el sufragio pasivo y una prohibición de aproximación y comunicación con los niños durante ocho años y seis meses, con suspensión de régimen de visitas.

Junto a ello, igualmente, la Fiscalía reclama 15.000 euros de indemnización por los daños morales a cada uno de los menores.